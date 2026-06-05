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Istraživanje sugeriše da bi nivoi hormona estrogena i često zanemarena struktura između moždanih ćelija mogli biti povezani sa problemima sa pamćenjem, koji su jedno od glavnih obeležja Alchajmerove bolesti.

Tim sa Univerziteta Nortvestern u SAD genetski je modifikovao mužjake i ženke miševa tako da nisu mogli da proizvode estrogen, bilo samo u mozgu ili u celom organizmu.

Kod ženki miševa bez estrogena u mozgu i telu, starenje je bilo povezano sa problemima prostornog pamćenja i smanjenom društvenom interakcijom. I mlade i stare ženke bez estrogena pokazivale su znake depresije.

Dalja analiza pokazala je da su obrasci aktivnosti gena povezani sa nedostatkom estrogena kod miševa bili veoma slični obrascima pronađenim u mozgu ljudi koji su razvili Alchajmerovu bolest.

To ukazuje na mogućnost da su nivoi estrogena u ženskom mozgu, koji značajno opadaju nakon menopauze, povezani sa većim rizikom od problema sa pamćenjem i potencijalno Alchajmerove bolesti.

Ipak, istraživači upozoravaju da je studija sprovedena samo na miševima i da su potrebna dodatna istraživanja.

Uloga estrogena u zdravlju mozga

– Pružili smo neke od najubedljivijih dokaza do sada da je estrogen izuzetno važan za pamćenje i druge funkcije raspoloženja u ženskom mozgu – rekao je ginekolog i akušer Serdar Bulun.

Ovo bi trebalo da podstakne lekare da budu svesniji ključne uloge estrogena za zdravlje ženskog mozga, jer kada se pamćenje izgubi, teško ga je povratiti.

Geni koji su postali aktivniji u mozgu ženki bez estrogena bili su povezani sa ekstracelularnim matriksom (ECM). Ova mreža ispunjava prostor između moždanih ćelija i ima važnu ulogu u pamćenju, održavanju i razvoju mozga.

Estrogen je ključan hormon za funkciju i zaštitu mozga Foto: Shutterstock/Andrii Symonenko, Shutterstock/New Africa

Iako je ključan za zdravlje mozga, ECM je do sada bio znatno manje proučavan od neurona i glijalnih ćelija.

Naučnici smatraju da bi upravo ECM mogao postati nova meta za razvoj lekova protiv Alchajmerove bolesti. Terapije koje bi obnavljale normalnu aktivnost gena poremećenu gubitkom estrogena mogle bi predstavljati obećavajući pravac budućih istraživanja.

Rezultati dobijeni na miševima ne znače nužno da nedostatak estrogena direktno izaziva probleme sa pamćenjem kod ljudi, ali ukazuju da bi takva veza mogla postojati.

Iako brojni faktori utiču na razvoj bolesti, sve više dokaza ukazuje na značajnu ulogu estrogena. Dosadašnje terapije nisu dale jasne rezultate, pa naučnici smatraju da bi novo razumevanje ovog mehanizma moglo doprineti razvoju efikasnijih i bezbednijih tretmana i pomoći u usporavanju ili prevenciji bolesti kod žena.