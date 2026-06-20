DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Stručnjaci objašnjavaju da sindrom tužne bradavice može izazvati kratkotrajnu tugu ili nelagodnost nakon stimulacije, verovatno zbog naglih hormonskih promena

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Da li vam se ikada desilo da vas dodir bradavice učini tužnim? Anksioznim? Da li je to uopšte moguće? Izgleda da dodir bradavice može čak izazvati i osećaj beznađa. Iako zvuči kao ideja koja je nastala na društvenim mrežama, mnoge žene poslednjih godina opisuju upravo ovo iskustvo. Fenomen je čak dobio i nezvanično ime - "sindrom tužne bradavice".

Žene koje su to iskusile opisuju to kao iznenadni talas neprijatnih emocija koji se javlja nakon stimulacije bradavice. Neke govore o osećaju "nelagodnosti u stomaku", druge o intenzivnoj tuzi, krivici ili neobjašnjivom osećaju nelagode koji se pojavljuje niotkuda. Iako ime zvuči pomalo komično, lekari veruju da iza ovog fenomena može biti sasvim realan biološki mehanizam, izveštava The New York Post.

Kada se ovaj fenomen javlja

Jedno moguće objašnjenje povezano je sa stanjem poznatim kao disforični refleks puštanja mleka (D-MER), koji se javlja kod nekih žena tokom dojenja.

Neke dojilje dožive iznenadni talas tuge, očaja ili nelagodnosti neposredno pre nego što im počne mleko Foto: Shutterstock

- Neke dojilje dožive iznenadni talas tuge, očaja ili nelagodnosti neposredno pre nego što im počne mleko - objašnjava ginekolog dr Melisa Volš.

Tokom ovog procesa dolazi do povećanja lučenja oksitocina, hormona koji stimuliše oslobađanje mleka iz dojke. Istovremeno, može doći do kratkotrajnog pada dopamina, neurotransmitera koji se često naziva hormon zadovoljstva. Upravo taj nagli pad dopamina mogao bi da objasni zašto neke žene doživljavaju trenutak intenzivne emocionalne nelagode.

Stručnjaci naglašavaju da D-MER nije psihološki problem ili depresija, već kratkoročni fiziološki odgovor tela koji obično traje samo nekoliko sekundi ili minuta.

Šta to znači za žene koje nikada nisu dojle

Mnoge žene koje ne doje, pa čak i one koje nikada nisu dojile, prijavljuju veoma sličan osećaj nakon stimulacije bradavice. Naučnici još uvek nemaju logičan odgovor na pitanje zašto se to dešava. Poznato je da stimulacija bradavica može pokrenuti oslobađanje oksitocina čak i kod žena koje ne doje, pa neki stručnjaci veruju da bi isti mehanizam koji uključuje promene u nivou dopamina mogao biti ključan za ovaj fenomen.

Međutim, trenutno nema dovoljno istraživanja koja bi to potvrdila.

Neki stručnjaci smatraju da uzrok ove pojave možda nije isključivo biološki. Hirurg dr Loren Rurk ističe da na reakciju može uticati i individualna osetljivost nervnog sistema, nivo stresa, hormoni ili prethodna iskustva. Neki stručnjaci pominju i moguću vezu sa anksioznošću, negativnom slikom tela ili traumatskim iskustvima, iako trenutno nema dovoljno naučnih dokaza za takve pretpostavke.

Neki stručnjaci smatraju da uzrok ove pojave možda nije isključivo biološki Foto: Shutterstock

Da li bi trebalo da budete zabrinuti ako doživite ovu neobičnu pojavu? Ako je u pitanju kratkotrajni osećaj tuge ili nelagode koji brzo prolazi, nema razloga za brigu. Međutim, ako negativne emocije postanu intenzivne ili počnu da utiču na vaš svakodnevni život, stručnjaci savetuju da bi bilo dobro da razgovarate sa lekarom ili psihologom.