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Menopauza donosi brojne promene, poput neredovnih menstruacija, valunga i suvoće vagine. Međutim, pojedini simptomi koji se često pripisuju hormonskim promenama mogu da budu i prvi znak raka endometrijuma, odnosno raka sluzokože materice. Dr Juhi Džain, direktorka ginekologije i akušerstva, i dr Parminder Kaur, ginekološki onkolog, upozoravaju da žene, posebno posle 45. godine, ne bi trebalo da zanemare uporne ili neuobičajene tegobe, jer rano otkrivanje bolesti značajno povećava uspešnost lečenja.

Krvarenje posle menopauze nije normalno

Najvažniji i najčešći simptom raka endometrijuma jeste neuobičajeno vaginalno krvarenje, naročito nakon menopauze.

- Svako krvarenje ili čak oskudno sukrvičavo tačkasto krvarenje nakon što je prošlo 12 meseci od poslednje menstruacije zahteva pregled ginekologa. Žene koje su u perimenopauzi takođe bi trebalo da se jave lekaru ako primete da su menstruacije znatno obilnije ili drugačije nego ranije - savetuje dr Džain.

Svako krvarenje posle menopauze i svaka neuobičajena promena ciklusa u perimenopauzi zahtevaju pregled ginekologa Foto: Shutterstock

Neuobičajen sekret

Vodenkast, ružičast, braon ili sekret pomešan sa krvlju može biti još jedan znak upozorenja. Posebno je važno obratiti pažnju ako traje nedeljama ili ima neprijatan miris, a nije posledica infekcije.

Bol ili pritisak u maloj karlici

Uporan bol, grčevi ili osećaj pritiska u donjem delu stomaka često se pogrešno pripisuju menopauzi, miomima ili problemima sa varenjem. Međutim, ako tegobe ne prolaze, potrebno je uraditi ginekološki pregled.

Bol tokom odnosa

Suvoća vagine je česta posledica pada nivoa estrogena, ali ako se bol tokom seksualnog odnosa javlja zajedno sa krvarenjem ili neuobičajenim sekretom, ne bi trebalo odlagati odlazak kod lekara.

Bol tokom seksualnog odnosa u kombinaciji sa krvarenjem ili neuobičajenim sekretom je više od suvoće vagine Foto: Shutterstock

Promene u radu bešike i creva

Kako bolest napreduje, mogu da se jave učestalo mokrenje, zatvor ili druge promene u radu bešike i creva, naročito ako su praćene bolom ili pritiskom u karlici. Iako nisu karakteristični samo za rak endometrijuma, ovi simptomi zahtevaju dodatnu dijagnostiku ukoliko potraju.

Umor i neobjašnjiv gubitak težine

Uporan umor bez jasnog razloga i nenamerni gubitak telesne težine mogu da se jave u uznapredovaloj fazi bolesti. Pošto se iscrpljenost često povezuje sa menopauzom, ovaj simptom se neretko zanemaruje.

Rano otkrivanje je ključno

Rak endometrijuma ima veoma dobru prognozu kada se otkrije u ranoj fazi, upozoravaju stručnjaci.