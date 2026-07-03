Kod pet žena koje su uzimale ovaj lek zrele jajne ćelije bile su dovoljno kvalitetne da budu zamrznute ili oplođene. Tri pacijentkinje su kasnije prošle transfer embriona i sve su rodile zdravu decu

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Decenijama star lek protiv raka mogao bi da otvori novu mogućnost za lečenje neplodnosti kod žena sa prevremenom ovarijalnom insuficijencijom. Rezultati male pilot studije pokazuju da je nakon terapije rituksimabom kod pojedinih pacijentkinja ponovo došlo do sazrevanja jajnih ćelija, a tri žene su kasnije rodile zdrave bebe.

Rituksimab, lek koji je prvi put odobren 1997. godine za lečenje pojedinih oblika raka krvi, danas se koristi i u terapiji određenih autoimunih bolesti. Naučnici sada ispituju da li bi mogao da pomogne i ženama kod kojih su jajnici prestali da funkcionišu pre 40. godine života.

Prevremena ovarijalna insuficijencija često dovodi do neplodnosti, a može biti posledica autoimunih procesa, genetskih faktora i drugih uzroka.

Studija, objavljena u časopisu NEJM Evidence, obuhvatila je 10 mladih žena sa autoimunim oblikom ovog oboljenja, kod kojih je imuni sistem greškom napadao folikule jajnika u kojima se nalaze jajne ćelije.

Sve učesnice prošle su hormonsku stimulaciju jajnika pre, a zatim četiri do šest meseci nakon terapije rituksimabom. Pre lečenja nijedna nije reagovala na stimulaciju. Nakon primene leka, kod šest od 10 žena razvili su se folikuli iz kojih su uspešno dobijene jajne ćelije.

– Rezultati pokazuju da kod nekih žena postoji rezerva jajnih ćelija koja može ponovo da se aktivira kada se autoimuni proces zaustavi – izjavila je vođa istraživanja, dr Angelika Linden Hiršberg sa Karolinskog instituta u Švedskoj.

Kod pet žena zrele jajne ćelije bile su dovoljno kvalitetne da budu zamrznute ili oplođene. Tri pacijentkinje su kasnije prošle transfer embriona i sve su rodile zdravu decu.

Nakon primene ovog leka, kod šest od 10 žena razvili su se folikuli iz kojih su uspešno dobijene jajne ćelije Foto: Shutterstock

Iz bezbednosnih razloga, transfer embriona obavljen je najmanje godinu dana nakon završetka terapije.

Istraživači navode da je zabeležen jedan ozbiljan neželjeni događaj, ali da je bio povezan sa hormonskom stimulacijom, a ne sa samim rituksimabom.