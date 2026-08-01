Pre odlaska na letovanje važno je posavetovati se sa lekarom, posebno ako trudnoća zahteva dodatni nadzor ili trudnica koristi određenu terapiju

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Vreli letnji dani i trudnice navode na razmišljanje o odmoru, kupanju i boravku pored mora ili bazena. Ipak, uz želju za opuštanjem često se javljaju pitanja – da li su sunce, visoke temperature i putovanje bezbedni za trudnicu i bebu?

Pitali smo prim. dr Aleksandru Kostić, ginekolog-endokrinolog kako da trudnica zaštiti svoje zdravlje tokom letovanja, jer time štiti i trudnoću.

- Savet trudnicama je da spreče pregrevanje organizma i dehidrataciju. Beba u materici je zaštićena od spoljašnjih faktora, osim ukoliko oni ne ugrožavaju buduću majku. Ako trudnoća protiče uredno i lekar odobri putovanje, trudnica može da se opusti i uživa u odmoru koji joj prija – objašnjava dr Kostić.

Dovoljno tečnosti je najvažnije

Tokom letovanja, posebno kada su temperature visoke, trudnice bi trebalo da obrate posebnu pažnju na unos tečnosti.

- Voda je neophodna kako bi se sprečila dehidratacija i omogućilo normalno funkcionisanje organizma. Pored dovoljne količine tečnosti, preporučuje se unos svežeg voća, povrća i laganih obroka koji prijaju tokom toplih dana.

Sunčanje uz oprez

Iako boravak na suncu može prijati, trudnice bi trebalo da izbegavaju najtopliji deo dana.

- Izlaganje suncu ne bi trebalo da traje duže od sat vremena, nakon čega je potrebno preći u hladovinu. Poželjno je da noge budu blago podignute tokom odmora, kako bi se smanjio osećaj težine i oticanje – savetuje dr Kostić i dodaje:

- Preporučuje se korišćenje kreme sa zaštitnim faktorom najmanje 30, uz UVA zaštitu, kao i nošenje šešira širokog oboda i naočara za sunce. Najbolje je izbegavati plažu između 10 i 16 časova i taj period provesti u klimatizovanom prostoru ili dubokoj hladovini.

Uz dobru pripremu i odgovorno ponašanje, letovanje može biti lepo i bezbrižno iskustvo i za buduće mame Foto: Shutterstock

Kupanje u moru i bazenu

Kupanje može biti prijatno osveženje tokom trudnoće, ali je važno pridržavati se nekoliko pravila.

- Ulazak u vodu treba da bude postepen, kako bi se organizam prilagodio temperaturi. Nakon plivanja preporučuje se presvlačenje mokrog kupaćeg kostima, jer duži boravak u vlažnoj odeći može povećati rizik od vaginalnih infekcija, poput kandidijaze. Ronjenje na većim dubinama se ne preporučuje tokom trudnoće.

Kako je najbolje putovati?

Izbor prevoza zavisi od dužine puta, zdravstvenog stanja trudnice i preporuke lekara.

- Iako avion može delovati kao brža opcija, za neke trudnice, naročito u određenim periodima trudnoće, može zahtevati dodatni oprez. Putovanje automobilom često se smatra praktičnim izborom jer omogućava češće pauze, istezanje i odmor kada god je potrebno. Tokom puta korisno je imati vodu pri ruci, laganu odeću i nešto čime se trudnica može rashladiti, poput malog peškira koji se može nakvasiti.

Preporučuje se korišćenje kreme sa zaštitnim faktorom najmanje 30, uz UVA zaštitu, kao i nošenje šešira širokog oboda i naočara za sunce Foto: Shutterstock

Pre puta obavezno razgovarajte sa ginekologom

Pre odlaska na letovanje važno je posavetovati se sa lekarom, posebno ako trudnoća zahteva dodatni nadzor ili trudnica koristi određenu terapiju.