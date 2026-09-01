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Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena u Srbiji, a prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, tokom 2024. godine registrovane su 4.544 novoobolele žene. Iza ovog broja nalaze se žene različitih godina, životnih priča i porodica, a borba sa bolešću često podrazumeva dug proces lečenja i oporavka.

Zato je važno da se o karcinomu dojke govori tokom cele godine – o prevenciji, značaju ranog otkrivanja, ali i o podršci koja je potrebna ženama nakon dijagnoze.

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Sa željom da doprinese ovoj temi, wellbe od 1. septembra pokreće CSR kampanju „Zajedno, uz njih“, čiji je cilj podrška ženama obolelim od karcinoma dojke i radu Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Vaš izbor može da bude i doprinos Uključivanje u kampanju je jednostavno. Od svake pojedinačne kupovine putem sajta koja sadrži najmanje jedan wellbe Wildberry kolagen proizvod, 250 dinara biće izdvojeno za donaciju Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. To znači da kupci ne moraju da rade ništa dodatno – izbor proizvoda koji učestvuje u kampanji automatski postaje deo ove inicijative. Cilj je da se kroz zajedničko učešće prikupi podrška za ustanovu koja svakodnevno brine o pacijentima obolelim od malignih bolesti.

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Institut svakodnevno pruža podršku pacijentima

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije vodeća je nacionalna ustanova posvećena prevenciji, dijagnostici i lečenju malignih bolesti. Njegov rad obuhvata i edukaciju, rehabilitaciju i različite oblike podrške pacijentima i njihovim porodicama. Podrška ovakvim ustanovama važna je za unapređenje uslova lečenja, ali i za pružanje sveobuhvatne pomoći ljudima koji se suočavaju sa malignim bolestima. Kampanja wellbe želi da doprinese upravo tom cilju, ali i da podseti na značaj brige o zdravlju i redovnih pregleda.

Foto: Promo

Ne čekajte oktobar za razgovor o prevenciji Oktobar je mesec kada se širom sveta posebno govori o raku dojke i podizanju svesti o ovoj bolesti. Ipak, prevencija i briga o zdravlju ne treba da budu tema samo jednog meseca. Redovni pregledi, informisanost i pravovremeno obraćanje lekaru mogu biti važni koraci u očuvanju zdravlja. Istovremeno, ženama koje se već suočavaju sa bolešću potrebni su podrška, razumevanje i dostupna zdravstvena zaštita.

Poruka „Zajedno, uz njih“ zato nije samo slogan kampanje, već podsećanje da podrška može da počne na različite načine – informisanjem, razgovorom, brigom o sopstvenom zdravlju, ali i uključivanjem u inicijative koje pružaju konkretnu pomoć. Ako već birate wellbe, neka taj izbor bude i prilika da zajedno pružimo podršku ženama kojima je potrebna. Zajedno, uz njih. Da podrška stigne gde je najpotrebnija.

*Iznos od 250 RSD odvaja se od svake pojedinačne kupovine ostvarene putem veb-sajta, koja sadrži najmanje jedan proizvod Wildberry kolagena. Donacija se izdvaja od celokupne kupovine, a ne od pojedinačnih proizvoda u okviru nje.