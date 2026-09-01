SVAKA OSMA ŽENA U SRBIJI OBOLI OD RAKA DOJKE: Mi smo tu da im pružimo podršku
Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena u Srbiji, a prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, tokom 2024. godine registrovane su 4.544 novoobolele žene. Iza ovog broja nalaze se žene različitih godina, životnih priča i porodica, a borba sa bolešću često podrazumeva dug proces lečenja i oporavka.
Zato je važno da se o karcinomu dojke govori tokom cele godine – o prevenciji, značaju ranog otkrivanja, ali i o podršci koja je potrebna ženama nakon dijagnoze.
Sa željom da doprinese ovoj temi, wellbe od 1. septembra pokreće CSR kampanju „Zajedno, uz njih“, čiji je cilj podrška ženama obolelim od karcinoma dojke i radu Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
Vaš izbor može da bude i doprinos
Uključivanje u kampanju je jednostavno. Od svake pojedinačne kupovine putem sajta koja sadrži najmanje jedan wellbe Wildberry kolagen proizvod, 250 dinara biće izdvojeno za donaciju Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.
To znači da kupci ne moraju da rade ništa dodatno – izbor proizvoda koji učestvuje u kampanji automatski postaje deo ove inicijative.
Cilj je da se kroz zajedničko učešće prikupi podrška za ustanovu koja svakodnevno brine o pacijentima obolelim od malignih bolesti.
Institut svakodnevno pruža podršku pacijentima
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije vodeća je nacionalna ustanova posvećena prevenciji, dijagnostici i lečenju malignih bolesti. Njegov rad obuhvata i edukaciju, rehabilitaciju i različite oblike podrške pacijentima i njihovim porodicama.
Podrška ovakvim ustanovama važna je za unapređenje uslova lečenja, ali i za pružanje sveobuhvatne pomoći ljudima koji se suočavaju sa malignim bolestima.
Kampanja wellbe želi da doprinese upravo tom cilju, ali i da podseti na značaj brige o zdravlju i redovnih pregleda.
Ne čekajte oktobar za razgovor o prevenciji
Oktobar je mesec kada se širom sveta posebno govori o raku dojke i podizanju svesti o ovoj bolesti. Ipak, prevencija i briga o zdravlju ne treba da budu tema samo jednog meseca.
Redovni pregledi, informisanost i pravovremeno obraćanje lekaru mogu biti važni koraci u očuvanju zdravlja. Istovremeno, ženama koje se već suočavaju sa bolešću potrebni su podrška, razumevanje i dostupna zdravstvena zaštita.
Poruka „Zajedno, uz njih“ zato nije samo slogan kampanje, već podsećanje da podrška može da počne na različite načine – informisanjem, razgovorom, brigom o sopstvenom zdravlju, ali i uključivanjem u inicijative koje pružaju konkretnu pomoć.
Ako već birate wellbe, neka taj izbor bude i prilika da zajedno pružimo podršku ženama kojima je potrebna.
Zajedno, uz njih. Da podrška stigne gde je najpotrebnija.
*Iznos od 250 RSD odvaja se od svake pojedinačne kupovine ostvarene putem veb-sajta, koja sadrži najmanje jedan proizvod Wildberry kolagena. Donacija se izdvaja od celokupne kupovine, a ne od pojedinačnih proizvoda u okviru nje.
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