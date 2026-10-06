Amanda Pit je promenu prvi put osetila šest meseci pre nego što je rak dojke otkriven na rutinskom pregledu

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Oktobar je tradicionalno posvećen podizanju svesti o raku dojke, borbi protiv ove bolesti, obolelima, ali i podsticanju žena na preventivne preglede koji mogu da otkriju bolest u ranoj fazi i tako povećaju šanse za izlečenje. Brojni simptomi mogu da ukažu na potrebu za pregledom, dok neke promene lako mogu da prođu neprimećeno.

Glumica Amanda Pit ove godine je objavila da se bori sa rakom dojke, a tokom gostovanja u emisiji "Today" govorila je o promenama koje je primećivala pre nego što joj je u jesen 2025. godine postavljena dijagnoza.

- Bila sam u garderobi, verovatno sam nešto oblačila, i osetila sam nešto čudno... Jednostavno nije delovalo kao normalna koža, ali nije bilo ni poput onog "smrznutog graška" o kojem svi pričaju - prisetila se, misleći na način na koji se često opisuje kvržica kod raka dojke.

- Otišla sam čak i na magnetnu rezonancu, ali su me nakon toga poslali kući. Mislila sam da sam zdrava, a zapravo su pratili promenu.

Šest meseci kasnije Pit je otišla na rutinski pregled, kada je lekar primetio nešto na ultrazvuku. Glumica je rekla da je odmah znala da nešto nije u redu jer je lekar, koji je tokom pregleda inače "veoma pričljiv", odjednom zaćutao. Nakon biopsije ubrzo je dobila poziv i saznala da ima rak dojke.

- Nikada neću zaboraviti taj trenutak - rekla je.

Glumica je potom podvrgnuta lumpektomiji, operaciji tokom koje se uklanja tumor zajedno sa manjim delom okolnog tkiva, dok se dojka čuva. Nakon operacije usledila je terapija zračenjem, a Pit je istakla koliko je zahvalna što je rak dojke otkriven u ranoj fazi, odnosno u prvom stadijumu.

- Često razmišljam o tome koliko sam sreće imala u mnogo čemu - rekla je Pit.

O dijagnozi raka dojke prvi put je javno govorila u martu ove godine, u ličnom eseju objavljenom u časopisu "The New Yorker". Tada je otkrila i da je u januaru dobila prvi uredan nalaz, odnosno da više nije bilo znakova bolesti.

Invazivni lobularni karcinom

Kod Pit je dijagnostikovan invazivni lobularni karcinom dojke, zbog čega je posebno zanimljiv način na koji se bolest kod nje ispoljila. Kod ove vrste raka ćelije tumora često ne rastu skupljene u jednu jasno ograničenu kvržicu, već mogu pojedinačno ili u linijama i mrežama da se šire kroz tkivo dojke. Jedan od razloga je gubitak proteina E-kadherina, koji inače pomaže ćelijama da ostanu povezane.

Zbog toga osoba može da primeti:

područje koje je drugačije na dodir, ali nema jasne kvržice

zadebljanje ili osećaj punoće

promenu teksture tkiva

neuobičajenu zategnutost ili tvrđi deo

promenu oblika dojke

uvlačenje kože ili bradavice