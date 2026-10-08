Mamografija može da otkrije promene na dojci pre nego što mogu da se napipaju

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Kada zakažete mamografiju, čućete ono što je postao standardni savet za dan pregleda: nemojte koristiti dezodorans ili antiperspirant ispod pazuha. Isto važi i za sve pudere, kreme ili losione koji se nanose ispod pazuha, u predelu grudi ili na kožu dojki. Možda će vam biti rečeno da dezodorans i drugi proizvodi za kožu mogu uticati na kvalitet slika.

Ali zašto je to tačno tako?

Dezodorans može izgledati kao kalcifikacije

Mnogi dezodoransi sadrže metalne supstance — aluminijum je čest krivac — i na mamogramu njihove guste čestice mogu izgledati baš kao kalcifikacije.

Kalcifikacije su male naslage kalcijuma koje se pojavljuju kao jarko bele mrlje ili tačke na pozadini mekog tkiva dojki, jer kalcijum apsorbuje rendgenske zrake sa mamograma.

Kalcifikacije su znak nekog osnovnog procesa koji se odvija u tkivu dojke. Obično taj proces nije zabrinjavajući. Povreda ili infekcija tkiva, ciste ili druge benigne (nekancerogene) izrasline, pa čak i jednostavno starenje, česti su uzroci kalcifikacija.

Ali ponekad kalcifikacije mogu biti znak ranog raka dojke koji se razvija unutar mlečnog kanala.

Kada abnormalne ćelije nekontrolisano rastu unutar kanala, ćelije se mogu toliko nagomilati da neke od njih uginu i telo ne može da ih ukloni. Ako se to desi, te ćelije mogu da se stvrdnu (ili okamene), i formiraju se područja kalcifikacije.

Zato lekari tako ozbiljno shvataju kalcifikacije.

- Kalcifikacije izgledaju kao male tačkice peska, a metalne čestice u nekim dezodoransima takođe mogu izgledati kao mala zrnca peska - kaže dr Delija Kiting, radiolog specijalizovan za snimanje dojki u Memorijalnom centru za rak Sloun Ketering u Njujorku i dodaje:

- Iako se dezodorans nanosi na „tipično mesto, visoko u aksili (području ispod pazuha)“, žena takođe može imati kalcifikacije tamo. Samo ih je veoma teško razlikovati.

. Ako nosite dezodorans na mamogramu, mogli biste završiti sa dodatnim testovima Foto: Shutterstock

Kada se kalcifikacije pojave kao novi nalaz na mamogramu žene, radiologkoji čita slike pokušava da utvrdi da li imaju neke karakteristike koje bi mogle da ukazuju na postojanje osnovnog raka. U mnogim slučajevima je potrebno dodatno snimanje. Ako nosite dezodorans na mamogramu, mogli biste završiti sa dodatnim testovima koji vam zapravo nisu potrebni.

- Trudimo se da što više izbegavamo ponovljeno snimanje - ističe dr Kiting.

Šta je sa prirodnim dezodoransima?

Šta je sa sve većim brojem prirodnih dezodoransa koji ne sadrže aluminijum, već umesto toga koriste ugalj, sodu bikarbonu, cink, biljne ekstrakte ili druge sastojke?

Da li su oni bezbedni za mamografiju?

Ne nužno, kaže dr Kiting, jer u teoriji, sve što ostavlja čestice u predelu pazuha može stvoriti problem. Zato je uvek bolje biti sprečen nego lečiti.

- Teško je čitati etikete i znati šta proizvodi sadrže, a formulacije se mogu promeniti. Najbolje je izbegavati proizvod tog dana samo da biste bili sigurni da se ne pomeša sa nekom vrstom abnormalnosti. Ponesite dezodorans sa sobom i nanesite ga nakon mamografije - savetuje doktorka.

Preskočite i kreme i pudere

Dr Kiting naglašava da isti savet važi i za sve losione, kreme ili pudere koji se nanose na ili oko grudi: preskočite ih tog dana.

Ona napominje da neke žene koriste mast za osip ispod grudi kako bi ublažile trenje. Ovi proizvodi mogu da talože male čestice u tom području, kao i losioni za telo sa „blistavom kožom“ koji sadrže metalne čestice. Bilo koji losion može biti problem — jer ne samo da može ometati snimanje, već i učiniti grudi klizavim.

- Jedna od svrha kompresije tokom mamografije jeste da se što više tkiva dojke stavi na ploču. Teže je tehnologu da dobije jasne slike ako je koža klizava, jer može doći do zamućenja zbog pokreta - napominje dr Kiting.

Još jedan savet: ako svakodnevno koristite dezodorans, antiperspirant, pudere ili losione u predelu pazuha ili grudi, provedite malo više vremena pod tušem čisteći ta područja ujutru pre mamografije.

- Cilj je da na koži ne ostanu čestice - kaže dr Kiting.

Još jedan savet: ako svakodnevno koristite dezodorans, antiperspirant, pudere ili losione u predelu pazuha ili grudi, provedite malo više vremena pod tušem čisteći ta područja ujutru pre mamografije Foto: Shutterstock

A šta ako greškom zaboravite da ne nanesete dezodorans na mamografiju?

Recite to kada se prijavljujete i zatražite pomoć.

Mnogi centri za snimanje nude maramice za čišćenje koje će vam pomoći da uklonite ostatke proizvoda pre mamografije. Ako ništa ne kažete, rizikujete da budete pozvani ponovo na dodatne preglede.