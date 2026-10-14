Nova saznanja o poreklu raka jajnika mogla bi da otvore put efikasnijoj prevenciji jednog od najopasnijih ginekoloških maligniteta

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Sve više naučnih dokaza ukazuje na to da rak jajnika često ne nastaje u samim jajnicima, već u jajovodima. Ovo saznanje menja dosadašnje razumevanje bolesti, ali otvara i nove mogućnosti za prevenciju jednog od najtežih ginekoloških maligniteta, navodi Harvard Health.

Istraživači su do ovog zaključka došli nakon što su u jajovodima žena sa visokim genetskim rizikom od raka jajnika sve češće pronalazili prekancerozne promene, posebno na njihovim resičastim završecima, takozvanim fimbrijama. Pošto se nalaze neposredno uz jajnike, abnormalne ćelije mogu lako da dospeju na njihovu površinu. Tako se tumor otkriva na jajniku, iako je bolest možda započela u jajovodu.

Prema rečima dr Katarine Eselen, ginekološkog onkologa Medicinskog centra Bet Izrael u Bostonu, čak 80 odsto karcinoma jajnika moglo bi da potiče iz jajovoda, mada tačan procenat još nije poznat.

Uklanjanje jajovoda smanjuje rizik za 78 odsto

Najagresivniji oblik bolesti, serozni karcinom visokog gradusa, čini oko 70 odsto slučajeva raka jajnika. Istraživanje objavljeno 2. februara 2026. u časopisu JAMA Network Open, koje je obuhvatilo gotovo 86.000 žena, pokazalo je da uklanjanje jajovoda tokom druge operacije u maloj karlici, uz očuvanje jajnika, može da smanji rizik od ovog tipa karcinoma za 78 odsto kod žena sa prosečnim rizikom.

Ranija istraživanja ukazivala su na smanjenje rizika od oko 50 odsto.

Rak jajnika posebno je opasan jer se najčešće otkriva u uznapredovaloj fazi Foto: Shutterstock

Zbog ovih saznanja, vodeće medicinske organizacije preporučuju da se ženama koje su u riziku od raka jajnika iveć imaju zakazanu operaciju u trbušnoj duplji ili maloj karlici, poput odstranjivanja materice, žučne kese ili slepog creva, ponudi mogućnost istovremenog uklanjanja oba jajovoda.

Zašto je ovo otkriće važno?

Rak jajnika posebno je opasan jer se najčešće otkriva u uznapredovaloj fazi. Približno tri četvrtine obolelih žena dobije dijagnozu tek kada se bolest proširi, dok rani simptomi, poputnadimanja, učestalog mokrenja ili brzog osećaja sitosti, često ostaju neprepoznati.

Dodatni problem predstavlja činjenica da za rak jajnika još ne postoji pouzdana metoda skrininga kojom bi se bolest otkrivala kod žena bez simptoma.