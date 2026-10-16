Jajnici ostaju biološki aktivni i decenijama nakon menopauze, a promene u njihovom tkivu mogle bi da pruže nove uvide u starenje i rizik od raka jajnika

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Studija koja menja paradigmu otkrila je da jajnicine postaju uspavani nakon menopauze, što postavlja pitanja o tome da li igraju ulogu u starenju i hroničnim bolestima.

Iako njihove reproduktivne funkcije prestaju, jajnici ostaju biološki aktivni decenijama i nastavljaju da se remodeliraju sa godinama, pokazujući povećanu upalu i promene u strukturi tkiva, objavili su istraživači u časopisu Aging Cell.

- U jajniku dostižemo tačku bez povratka u pogledu plodnosti u kojoj više ne proizvodi jajne ćelije, i usudila bih se reći da većina ljudi pretpostavlja da ti jajnici samo sede tamo i ne rade ništa, slično slepo crevu - rekla je u saopštenju koautorka studijeFrančeska Dankan sa Medicinskog fakulteta Fajnberg Univerziteta Nortvestern.

Međutim, nalazi njenog tima dovode u pitanje tu ideju.

Istraživači su proučavali 28 jajnika dobijenih od žena u roku od 25 godina nakon menopauze. Tokom decenija, neki nivoi proteina u jajnicima bi se povećavali, a neki bi se smanjivali.

Na primer, jajnici mlađih žena u postmenopauzi imali su više proteina uključenih u održavanje ćelija i strukture tkiva, dok su stariji jajnici imali više proteina povezanih sa upalom, imunološkom aktivnošću i kontinuiranim razgradnjom i obnavljanjem tkiva koje okružuje ćelije.

Iako njihove reproduktivne funkcije prestaju, jajnici ostaju biološki aktivni decenijama i nastavljaju da se remodeliraju sa godinama, pokazujući povećanu upalu i promene u strukturi tkiva Foto: Shutterstock

Od ranije je poznato da jajnici starenjem postaju sve skloniji fibrozi, inflamaciji i krutosti tkiva. Kako ćelije karacinoma izuzetno pogodno uspevaju u krutim okruženjima bogatim kolagenom, naučnici su istraživali da li te promene stvaraju uslove za razvoj bolesti.

Studija je takođe pronašla molekularnu vezu između starenja jajnika i raka.

Iako je celokupno tkivo jajnika u studiji izgledalo normalno i bez raka, neki proteini koji su ranije bili povezani s rakom jajnika bili su zastupljeniji u starijim jajnicima, što sugeriše da zdravo starenje jajnika i rak jajnika dele neke od istih bioloških procesa.

- Dakle, nije da sve žene u postmenopauzi dobijaju rak jajnika, ali znamo da je fibrozno inflamatorno okruženje svakako okruženje u kojem ćelije raka preferiraju da se nastane. Starenje jajnika moglo bi da predstavlja tzv. treći udarac za nastanak raka, prvi je genetski, a drugi iz spoljašnje sredine. Pitanje je da li u budućnosti možemo terapijski delovati na starenje jajnika kako bismo smanjili rizik od raka ili razvili nove biomakere - rekla je Dankan i naglasila: