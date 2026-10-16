Jajnici ne prestaju da rade nakon menopauze: Naučnici otkrili promene povezane s rakom u starijem dobu
- Studija pokazuje da jajnici posle menopauze ostaju biološki aktivni i decenijama se menjaju.
- Istraživači su uočili i molekularnu vezu između starenja jajnika i raka: stariji jajnici nose više proteina ranije povezanih s karcinomom jajnika.
- Nalazi ne znače da bi zdrave jajnike trebalo uklanjati, ali bi ovo otkriće moglo pomoći u razvoju lekova i biomarkera za smanjenje rizika od raka.
Studija koja menja paradigmu otkrila je da jajnicine postaju uspavani nakon menopauze, što postavlja pitanja o tome da li igraju ulogu u starenju i hroničnim bolestima.
Iako njihove reproduktivne funkcije prestaju, jajnici ostaju biološki aktivni decenijama i nastavljaju da se remodeliraju sa godinama, pokazujući povećanu upalu i promene u strukturi tkiva, objavili su istraživači u časopisu Aging Cell.
- U jajniku dostižemo tačku bez povratka u pogledu plodnosti u kojoj više ne proizvodi jajne ćelije, i usudila bih se reći da većina ljudi pretpostavlja da ti jajnici samo sede tamo i ne rade ništa, slično slepo crevu - rekla je u saopštenju koautorka studijeFrančeska Dankan sa Medicinskog fakulteta Fajnberg Univerziteta Nortvestern.
Međutim, nalazi njenog tima dovode u pitanje tu ideju.
Istraživači su proučavali 28 jajnika dobijenih od žena u roku od 25 godina nakon menopauze. Tokom decenija, neki nivoi proteina u jajnicima bi se povećavali, a neki bi se smanjivali.
Na primer, jajnici mlađih žena u postmenopauzi imali su više proteina uključenih u održavanje ćelija i strukture tkiva, dok su stariji jajnici imali više proteina povezanih sa upalom, imunološkom aktivnošću i kontinuiranim razgradnjom i obnavljanjem tkiva koje okružuje ćelije.
Od ranije je poznato da jajnici starenjem postaju sve skloniji fibrozi, inflamaciji i krutosti tkiva. Kako ćelije karacinoma izuzetno pogodno uspevaju u krutim okruženjima bogatim kolagenom, naučnici su istraživali da li te promene stvaraju uslove za razvoj bolesti.
Studija je takođe pronašla molekularnu vezu između starenja jajnika i raka.
Iako je celokupno tkivo jajnika u studiji izgledalo normalno i bez raka, neki proteini koji su ranije bili povezani s rakom jajnika bili su zastupljeniji u starijim jajnicima, što sugeriše da zdravo starenje jajnika i rak jajnika dele neke od istih bioloških procesa.
- Dakle, nije da sve žene u postmenopauzi dobijaju rak jajnika, ali znamo da je fibrozno inflamatorno okruženje svakako okruženje u kojem ćelije raka preferiraju da se nastane. Starenje jajnika moglo bi da predstavlja tzv. treći udarac za nastanak raka, prvi je genetski, a drugi iz spoljašnje sredine. Pitanje je da li u budućnosti možemo terapijski delovati na starenje jajnika kako bismo smanjili rizik od raka ili razvili nove biomakere - rekla je Dankan i naglasila:
- Ovi nalazi ne znače da bi zdrave jajnike trebalo ukloniti nakon menopauze. Ali ovo važno otkriće bi moglo da podstakne istraživanje lekova koji „terapeutski ciljaju jajnik koji stari kako bi smanjili rizik od raka jajnika“ ili razvoj novih biomarkera raka jajnika.