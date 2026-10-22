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Za hiljade parova u Srbiji, koji su za ove ključne medicinske analizeu privatnim laboratorijama morali da izdvajaju i do 1.000 evra, ovo nije samo ogromno finansijsko rasterećenje već i siguran put ka bezbrižnijoj trudnoći. Gostujući na televiziji, prof. dr Aleksandar Stefanović ispred Poliklinike za ginekologiju detaljno je objasnio šta ova istorijska odluka donosi roditeljima.

Komentarišući najavu uvođenja besplatnih testova, dr Stefanović nije krio zadovoljstvo, naglasivši koliki značaj ova mera ima za porodični budžet i planiranje potomstva.

- Ova najava je zaista fantastična vest za naše trudnice, parove, njihove kućne budžete, ali i za sve koji planiraju porodicu. Reč je o neinvazivnom prenatalnom testu (NIPT), koji je izuzetno jednostavan - uzima se uzorak krvi trudnice iz kog se izoluje i analizira fetalna DNK.

Bezbedna dijagnostika umesto rizične amniocenteze Govoreći o samoj proceduri i njenim prednostima, ginekolog se osvrnuo na ranije medicinske metode i istakao visoku preciznost savremenog testiranja.

- Ovim testom se sa tačnošću većom od 99 procenata utvrđuje prisustvo različitih genetskih poremećaja, poput Daunovog, Pautauovog, Edvardsovog, Klinefelterovog ili Tarnerovog sindroma, a ujedno se otkriva i pol bebe. Pre pojave ovog testa radili smo klasičnu amniocentezu - uzimanje plodove vode iglom kroz stomak pod kontrolom ultrazvuka, što je nosilo rizik od 1 do 2 odsto gubitka trudnoće usled pucanja vodenjaka, krvarenja ili infekcije. NIPT je, sa druge strane, potpuno bezbedan i siguran.

04:23 OVO JE SPAS ZA HILJADE PORODICA U SRBIJI Poznati doktor govorio o besplatnim prenatalnim testovima Izvor: Kurir televizija

Takođe, dr Stefanović je skrenuo pažnju na činjenicu da je visoka cena do sada bila nepremostiva prepreka za mnoge pacijentkinje kojima je ovaj pregled bio neophodan.

- Do sada su pacijentkinje ovaj test plaćale iz svog džepa. Odluka da država pokrije te troškove predstavlja ogromno rasterećenje, posebno ako znamo da čak 20 do 25 odsto trudnica ima jasnu medicinsku indikaciju za njegovo testiranje. Za njih bi bilo izuzetno rizično da test ne urade, a mnogi parovi ranije jednostano nisu imali novca za to.

Ko ostvaruje pravo na besplatan test o trošku države Razočarani neće ostati ni oni koji se pitaju na koji način će se ostvarivati ovo pravo, jer je sagovornik pojasnio da će postojati jasna pravila i medicinski kriterijumi.

- Sigurno će biti izrađen precizan protokol koji će definisati jasne medicinske indikacije na osnovu kojih će se ovaj test raditi o trošku države. Dakle, pokrivanje troškova neće važiti za testiranje na lični zahtev, već isključivo pri postojanju medicinskih razloga.

Prof. dr Aleksandar Stefanović Foto: Kurir Televizija

Za sam kraj, ginekolog je precizno nabrojao koje kategorije trudnica spadaju u rizične grupe i ko će prvi moći da iskoristi ovu pogodnost.

- U te indikacije spadaju: starosna dob trudnice preko 35 godina, stariji partner, genetske anomalije u porodici ili u prethodnim trudnoćama, istorija spontanih pobačaja, kao i trudnoće ostvarene postupkom vantelesne oplodnje. Iako se neinvazivni prenatalni test danas savetuje gotovo svim trudnicama kako bi bezbrižno pratile nastavak trudnoće, država će sigurno primarno pokrivati slučajeve sa jasnom medicinskom indikacijom.

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Kurir.rs

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