Da li ste znali?

Da li ste znali?

Svrab i neobični osećaji na koži nisu uvek posledica dermatoloških problema

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Ako ste u perimenopauzi, prelaznom periodu koji prethodi menopauzi, verovatno ste već primetili neke neobične promene u svom telu. Jedna od njih može da bude neprijatan osećaj kao da vam nešto mili po koži ili intenzivan svrab bez vidljivog razloga. Ova pojava naziva se formikacija, a karakteriše je osećaj da se nešto kreće po površini kože ili ispod nje, iako za to ne postoji spoljašnji nadražaj.

Šta je formikacija?

Formikacija je osećaj kao da vam po koži ili ispod nje mile insekti, najčešće na rukama, nogama i temenu glave, mada se može javiti i na drugim delovima tela. Može da bude praćena bockanjem, peckanjem, trnjenjem, osećajem hladnoće ili utrnulosti. Javlja se na različitim delovima tela, najčešće na šakama, rukama, nogama, stopalima i koži glave.

Reč je o vrsti taktilne halucinacije, odnosno osećaju dodira ili kretanja po koži bez stvarnog spoljašnjeg nadražaja. Iako osoba ima utisak da nešto zaista mili po njenoj koži, takav nadražaj ne postoji.

Reč je o vrsti taktilne halucinacije, odnosno osećaju dodira ili kretanja po koži bez stvarnog spoljašnjeg nadražaja Foto: Shutterstock

Formikacija može da bude veoma neprijatna, a učestalo češanje i grebanje kože ponekad dovode do rana, infekcija i ožiljaka. Tegobe mogu da ometaju svakodnevne aktivnosti i san, naročito ako se javljaju noću.

Zašto se javlja u perimenopauzi?

Tačan uzrok formikacije kod žena u perimenopauzi još nije u potpunosti razjašnjen. Pretpostavlja se da je povezana sa hormonskim promenama, posebno sa padom nivoa estrogena. Stres i anksioznost, koji takođe mogu da prate hormonske oscilacije, smatraju se mogućim okidačima.

Ipak, formikacija nije karakteristična isključivo za perimenopauzu i može da bude povezana sa poremećajima rada štitaste žlezde, dijabetesom, oštećenjem perifernih nerava, nedostatkom vitamina B12 ili određenim neurološkim oboljenjima.

Kako ublažiti neprijatne simptome?

Iako ne postoji specifičan lek za formikaciju, određene mere mogu da ublaže tegobe. Hidratantne kreme i emolijensi pomažu kod suve i nadražene kože, dok se kod izraženog svraba mogu razmotriti antihistaminici, uz savet lekara.

Kod žena koje imaju i druge izražene simptome perimenopauze lekar može da razmotri hormonsku terapiju Foto: Shutterstock

Kod žena koje imaju i druge izražene simptome perimenopauze lekar može da razmotri hormonsku terapiju, ali njena primena zavisi od individualnog zdravstvenog stanja i uzroka tegoba.

Kada bi trebalo posetiti lekara?

Ako je osećaj miljenja po koži uporan, intenzivan ili ometa san i svakodnevne aktivnosti, potrebno je obratiti se lekaru. Pregled je posebno važan ako se javljaju i drugi simptomi, poput izražene anksioznosti, promena raspoloženja ili iscrpljenosti.

Formikacija ponekad može da bude povezana sa različitim zdravstvenim problemima, te je važno utvrditi uzrok, umesto da se tegobe automatski pripisuju hormonskim promenama.