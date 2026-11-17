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Estrogen podstiče jetru da uklanja holesterol iz organizma. Kada nivo estrogena opadne, više LDL holesterola ostaje u krvotoku

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Mnoge žene posle 45. godine dožive neprijatno iznenađenje kada stignu rezultati laboratorijskih analiza. Iako ne menjaju navike u ishrani, redovno vežbaju i vode računa o zdravlju, nivo LDL „lošeg“ holesterola je primetno povišen. Nemaju tegoba i dobro se osećaju, a povišen holesterol, koji je faktor rizika za razvoj moždanog i srčanog udara uglavnom se slučajno otkrije

Uloga estrogena

Estrogen je primarno ženski polni hormon koji štiti srce i krvne sudove tokom reproduktivnog perioda. Omogućava dobru elastičnost i širenje krvnih sudova, reguliše masnoće u krvi, štiti od upale i ateroskleroze.

- Estrogen podstiče jetru da uklanja holesterol iz organizma. Kada nivo estrogena opadne, više LDL holesterola ostaje u krvotoku. Postoji direktna povezanost: što je nivo estrogena niži, viši je nivo holesterola - objašnjava farmakolog dr Stefani Redmond.

Studija o zdravlju žena tokom različitih životnih perioda, koja je pratila hiljade žena različitog rasnog i etničkog porekla tokom srednjeg životnog doba, pokazala je da su vrednosti LDL i ukupnog holesterola primetno rasle tokom približno godinu dana oko poslednje menstruacije.

Važno je da su istraživači utvrdili da je ovaj porast povezan upravo sa prelaskom u menopauzu, a ne samo sa procesom starenja.

Pad estrogena najčešće se javlja tokom perimenopauze i menopauze, a može da utiče na san, raspoloženje, kožu i zdravlje kostiju Foto: Shutterstock/Andrii Symonenko, Shutterstock/New Africa

Šta se dešava sa „dobrim“ HDL holesterolom?

HDL holesterol često se naziva „dobrim“ jer pomaže u uklanjanju holesterola iz arterija. Ako nivo „lošeg“ LDL holesterola raste, moglo bi se očekivati da tokom menopauze opada HDL. Međutim, situacija je nešto složenija.

U istoj navedenoj studiji utvrđeno je da nivo HDL holesterola kod mnogih žena zapravo ima tendenciju porasta tokom menopauzalne tranzicije. Naučnici još istražuju zbog čega dolazi do ovih promena i zato nije dobro donositi zaključke samo na osnovu vrednosti HDL holesterola. Lekari posmatraju kompletan lipidni profil pacijenta, zajedno sa drugim zdravstvenim pokazateljima, a ne oslanjaju se samo na jednu brojku.

Koji su još uzroci povišenog holesterola?

Hormonske promene imaju važnu ulogu, ali nisu jedini razlog zašto dolazi do rasta nivoa holesterola.

- Bilo bi pogrešno pripisati povećanje nivoa holesterola isključivo perimenopauzi, a da se prethodno ne sagleda celokupno zdravstveno stanje žene - ističe dr Skot Nas, lekar porodične medicine.

Ovo su neke od najčešćih promena u srednjem životnom dobu koje mogu doprineti porastu holesterola:

Masno tkivo u predelu abdomena može biti povezano sa nepovoljnijim vrednostima holesterola i triglicerida. Foto: New Africa/Shutterstock

Promene u rasporedu masnog tkiva: Mnoge žene primećuju da tokom i nakon menopauze dobijaju više masnih naslaga u predelu stomaka, čak i kada se njihova ukupna telesna težina ne menja. Masno tkivo u predelu abdomena može biti povezano sa nepovoljnijim vrednostima holesterola i triglicerida.

Promene u radu štitaste žlezde: Smanjena funkcija štitaste žlezde češća je sa starenjem, posebno kod žena, a može biti povezana sa višim nivoima LDL holesterola.

Genetika: Neki ljudi nasleđuju sklonost ka povišenom holesterolu. Porodična istorija ove zdravstvene tegobe može postati značajnija kada se smanji prirodna hormonska zaštita.

Kvalitet sna: San se često menja tokom srednjeg životnog doba, a pojedina istraživanja povezuju kraće i nekvalitetnije spavanje sa nepovoljnijim pokazateljima kardiovaskularnog zdravlja.

Kako sniziti holesterol?

Ako želite da održite zdrav nivo holesterola, posebno tokom srednjeg životnog doba i nakon njega, čak i manje promene životnih navika mogu doneti merljive rezultate. Stručnjaci izdvajaju nekoliko korisnih saveta.

Jedite više namirnica bogatih vlaknima. Rastvorljiva vlakna, kojih ima u ovsu, pasulju, sočivu, ječmu, jabukama i citrusnom voću, mogu pomoći u snižavanju LDL, odnosno „lošeg“ holesterola.

Mediteranski način ishrane predstavlja jedan od jednostavnih i ukusnih načina da uvedete ove promene. Foto: Shutterstock

Vodite računa o vrsti masti koju unosite. Zamena dela zasićenih masti, koje se nalaze u masnom mesu, nezasićenim mastima iz maslinovog ulja, orašastih plodova, semenki, avokada i ribe povezana je sa nižim vrednostima LDL holesterola. Mediteranski način ishrane predstavlja jedan od jednostavnih i ukusnih načina da uvedete ove promene.

Budite fizički aktivni i uključite vežbe snage. Redovna aerobna aktivnost može doprineti poboljšanju nivoa triglicerida i umerenom povećanju HDL holesterola. Vežbe snage pomažu u očuvanju mišićne mase i metabolizma, što postaje sve važnije kako starimo. Aktuelne smernice preporučuju oko 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, uz vežbe za jačanje mišića najmanje dva puta nedeljno.

Izbegavajte pušenje i ograničite unos alkohola. I pušenje i prekomerna konzumacija alkohola negativno utiču na zdravlje srca, a smanjenje ili potpuno izbegavanje ovih navika donosi koristi u svakom životnom dobu.

Razgovarajte sa lekarom o terapiji.