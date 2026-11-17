Holesterol vam je naglo skočio posle 45. godine: Hranite se zdravo, vežbate, a šta se zapravo dešava?
- Posle 45. godine mnogim ženama raste LDL holesterol, iako se zdravo hrane i vežbaju, a uzrok je često pad estrogena u menopauzi.
- Porast nije vezan samo za starenje: utiču i masno tkivo na stomaku, slabiji rad štitaste žlezde, genetika i loš san.
- Lekari savetuju više vlakana, manje zasićenih masti, redovno vežbanje i razgovor sa lekarom o terapiji.
Mnoge žene posle 45. godine dožive neprijatno iznenađenje kada stignu rezultati laboratorijskih analiza. Iako ne menjaju navike u ishrani, redovno vežbaju i vode računa o zdravlju, nivo LDL „lošeg“ holesterola je primetno povišen. Nemaju tegoba i dobro se osećaju, a povišen holesterol, koji je faktor rizika za razvoj moždanog i srčanog udara uglavnom se slučajno otkrije
Uloga estrogena
Estrogen je primarno ženski polni hormon koji štiti srce i krvne sudove tokom reproduktivnog perioda. Omogućava dobru elastičnost i širenje krvnih sudova, reguliše masnoće u krvi, štiti od upale i ateroskleroze.
- Estrogen podstiče jetru da uklanja holesterol iz organizma. Kada nivo estrogena opadne, više LDL holesterola ostaje u krvotoku. Postoji direktna povezanost: što je nivo estrogena niži, viši je nivo holesterola - objašnjava farmakolog dr Stefani Redmond.
Studija o zdravlju žena tokom različitih životnih perioda, koja je pratila hiljade žena različitog rasnog i etničkog porekla tokom srednjeg životnog doba, pokazala je da su vrednosti LDL i ukupnog holesterola primetno rasle tokom približno godinu dana oko poslednje menstruacije.
Važno je da su istraživači utvrdili da je ovaj porast povezan upravo sa prelaskom u menopauzu, a ne samo sa procesom starenja.
Šta se dešava sa „dobrim“ HDL holesterolom?
HDL holesterol često se naziva „dobrim“ jer pomaže u uklanjanju holesterola iz arterija. Ako nivo „lošeg“ LDL holesterola raste, moglo bi se očekivati da tokom menopauze opada HDL. Međutim, situacija je nešto složenija.
U istoj navedenoj studiji utvrđeno je da nivo HDL holesterola kod mnogih žena zapravo ima tendenciju porasta tokom menopauzalne tranzicije. Naučnici još istražuju zbog čega dolazi do ovih promena i zato nije dobro donositi zaključke samo na osnovu vrednosti HDL holesterola. Lekari posmatraju kompletan lipidni profil pacijenta, zajedno sa drugim zdravstvenim pokazateljima, a ne oslanjaju se samo na jednu brojku.
Koji su još uzroci povišenog holesterola?
Hormonske promene imaju važnu ulogu, ali nisu jedini razlog zašto dolazi do rasta nivoa holesterola.
- Bilo bi pogrešno pripisati povećanje nivoa holesterola isključivo perimenopauzi, a da se prethodno ne sagleda celokupno zdravstveno stanje žene - ističe dr Skot Nas, lekar porodične medicine.
Ovo su neke od najčešćih promena u srednjem životnom dobu koje mogu doprineti porastu holesterola:
Promene u rasporedu masnog tkiva: Mnoge žene primećuju da tokom i nakon menopauze dobijaju više masnih naslaga u predelu stomaka, čak i kada se njihova ukupna telesna težina ne menja. Masno tkivo u predelu abdomena može biti povezano sa nepovoljnijim vrednostima holesterola i triglicerida.
Promene u radu štitaste žlezde: Smanjena funkcija štitaste žlezde češća je sa starenjem, posebno kod žena, a može biti povezana sa višim nivoima LDL holesterola.
Genetika: Neki ljudi nasleđuju sklonost ka povišenom holesterolu. Porodična istorija ove zdravstvene tegobe može postati značajnija kada se smanji prirodna hormonska zaštita.
Kvalitet sna: San se često menja tokom srednjeg životnog doba, a pojedina istraživanja povezuju kraće i nekvalitetnije spavanje sa nepovoljnijim pokazateljima kardiovaskularnog zdravlja.
Kako sniziti holesterol?
Ako želite da održite zdrav nivo holesterola, posebno tokom srednjeg životnog doba i nakon njega, čak i manje promene životnih navika mogu doneti merljive rezultate. Stručnjaci izdvajaju nekoliko korisnih saveta.
Jedite više namirnica bogatih vlaknima. Rastvorljiva vlakna, kojih ima u ovsu, pasulju, sočivu, ječmu, jabukama i citrusnom voću, mogu pomoći u snižavanju LDL, odnosno „lošeg“ holesterola.
Vodite računa o vrsti masti koju unosite. Zamena dela zasićenih masti, koje se nalaze u masnom mesu, nezasićenim mastima iz maslinovog ulja, orašastih plodova, semenki, avokada i ribe povezana je sa nižim vrednostima LDL holesterola. Mediteranski način ishrane predstavlja jedan od jednostavnih i ukusnih načina da uvedete ove promene.
Budite fizički aktivni i uključite vežbe snage. Redovna aerobna aktivnost može doprineti poboljšanju nivoa triglicerida i umerenom povećanju HDL holesterola. Vežbe snage pomažu u očuvanju mišićne mase i metabolizma, što postaje sve važnije kako starimo. Aktuelne smernice preporučuju oko 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, uz vežbe za jačanje mišića najmanje dva puta nedeljno.
Izbegavajte pušenje i ograničite unos alkohola. I pušenje i prekomerna konzumacija alkohola negativno utiču na zdravlje srca, a smanjenje ili potpuno izbegavanje ovih navika donosi koristi u svakom životnom dobu.
Razgovarajte sa lekarom o terapiji.
- Nekim ženama biće potrebni lekovi, dok hormonska terapija može biti odgovarajuća za ublažavanje simptoma. Ipak, odluka o tome donosi se individualno, uz procenu svih faktora koji utiču na kardiovaskularno zdravlje - objašnjava dr Nadav Filds, specijalista interne medicine.
Izvor: goodhousekeeping.com/ zdravlje.kurir.rs