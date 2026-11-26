Kada menopauza nastupi ranije nego što je uobičajeno, organizam duže vreme provodi sa nižim nivoom estrogena, što bi moglo da doprinese povećanju kardiovaskularnog rizika

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Žene koje uđu u menopauzu pre 40. godine mogle bi da imaju značajno veći rizik od razvoja srčanih bolesti tokom života, pokazuje novo istraživanje.

Naučnici su utvrdili da je prevremena prirodna menopauza povezana sa oko 40 odsto većom verovatnoćom za razvoj koronarne bolesti srca, čak i kada se uzmu u obzir drugi važni faktori rizika, poput pušenja, gojaznosti, visokog krvnog pritiska i dijabetesa.

Studija, objavljena u stručnom časopisu JAMA Cardiology, ukazuje na to da vreme ulaska u menopauzu nije važno samo za reproduktivno zdravlje već i za dugoročno zdravlje srca.

Istraživači zato smatraju da bi podatak o tome kada je žena ušla u menopauzu trebalo da bude deo procene njenog kardiovaskularnog rizika.

Ova studija je prva koja je ispitivala ovu povezanost tokom čitavog života.

- Njeni rezultati potvrđuju da vreme nastupanja menopauze nije važno samo za reproduktivno zdravlje već i za zdravlje srca, izjavila je dr Prija Frini, vodeća autorka studije i docentkinja medicine na Odeljenju za kardiologiju Medicinskog fakulteta Fajnberg Univerziteta Nortvestern.

Kako su povezani rana menopauza i zdravlje srca

Prethodna istraživanja već su ukazivala na to da žene koje ranije uđu u menopauzu imaju veći rizik od koronarnih bolesti srca u narednim godinama. Zbog takvih saznanja, Američki koledž za kardiologiju i Američko udruženje za srce još su 2019. godine prepoznali prevremenu menopauzu kao faktor rizika za kardiovaskularne bolesti.

Međutim, cilj novog istraživanja bio je da se utvrdi kakve posledice rana menopauza može da ima tokom čitavog života.

Istraživači su analizirali podatke više od 10.000 žena u postmenopauzi, starosti od 55 do 69 godina, koje su učestvovale u šest dugoročnih američkih studija sprovedenih u periodu od 1964. do 2018. godine.

Sve učesnice imale su prirodnu menopauzu, odnosno nisu ušle u nju nakon hirurškog uklanjanja jajnika ili drugih medicinskih intervencija. Na početku istraživanja nijedna nije imala koronarnu bolest srca.

Studija je obuhvatila približno jednak broj crnkinja i belkinja, što je istraživačima omogućilo da analiziraju i eventualne razlike između ovih grupa.

Lekari su prepoznali prevremenu menopauzu kao faktor rizika za kardiovaskularne bolesti Foto: Shutterstock

Rizik veći za oko 40 odsto

Tokom perioda praćenja zabeleženi su slučajevi koronarne bolesti srca, uključujući srčane udare i smrtne ishode povezane sa srčanim oboljenjima. Takvi događaji registrovani su kod 260 crnkinja i 748 belkinja.

Istraživači su utvrdili da je prevremena menopauza bila češća među crnkinjama: zabeležena je kod nešto više od 15 odsto učesnica, u poređenju sa oko pet odsto belkinja.

Nakon što su uzeti u obzir faktori poput pušenja, gojaznosti, povišenog krvnog pritiska i dijabetesa, rezultati su pokazali da je prevremena menopauza povezana sa:

- 41 odsto većim doživotnim rizikom od koronarne bolesti srca kod crnkinja

- 39 odsto većim doživotnim rizikom kod belkinja

Zanimljivo je da žene koje su ranije ušle u menopauzu nisu značajno ranije razvijale srčana oboljenja u odnosu na ostale učesnice. Ipak, njihov ukupan rizik tokom života bio je veći.

Istraživači upozoravaju da studija ima i određena ograničenja. Podaci o vremenu nastupanja menopauze zasnivali su se na sećanju i izjavama samih učesnica, što može dovesti do grešaka.

Takođe, nisu analizirani svi potencijalni faktori koji bi mogli da utiču na rezultate, uključujući upotrebu hormonske terapije i određene reproduktivne i metaboličke poremećaje, poput sindroma policističnih jajnika i hipertenzivnih poremećaja tokom trudnoće.

Zašto rana menopauza može da utiče na srce?

Iako mehanizmi ove povezanosti još nisu u potpunosti razjašnjeni, stručnjaci smatraju da bi važnu ulogu mogao da ima estrogen.

Ovaj hormon ima zaštitno dejstvo na srce i krvne sudove, a njegova koncentracija značajno opada tokom menopauze.

Kada menopauza nastupi ranije nego što je uobičajeno, organizam duže vreme provodi sa nižim nivoom estrogena, što bi moglo da doprinese povećanju kardiovaskularnog rizika.

Estrogen ima ključnu ulogu u regulaciji menstrualnog ciklusa, očuvanju gustine kostiju, kao i u održavanju energije i raspoloženja. Foto: Shutterstock

Drugi mogući razlog su upalne i metaboličke promene koje mogu da prate prevremenu menopauzu, objasnila je dr Rihm Radžef, direktorka Programa za zdravlje ženskog srca i kardioakušerstvo u zdravstvenom sistemu Henry Ford Health.

Prema njenim rečima, prevremena menopauza ne mora nužno da bude direktan uzrok srčanih oboljenja. Ona može biti i pokazatelj da žena ima određene metaboličke ili druge zdravstvene faktore koji povećavaju rizik.

Zbog toga je važno da se kod ovih žena na vreme obrati pažnja na prevenciju kardiovaskularnih bolesti.

Kako zaštititi srce tokom menopauze?

Rezultati istraživanja dodatno potvrđuju da reproduktivnu istoriju žene treba uzeti u obzir prilikom procene rizika od srčanih bolesti.

Dr Prija Frini ističe da podaci o vremenu nastupanja menopauze mogu pomoći lekarima da ranije prepoznaju žene kojima je potrebno pažljivije praćenje.

Posebno je važno kontrolisati krvni pritisak, nivo holesterola i šećera u krvi, kao i druge metaboličke pokazatelje.

Stručnjaci podsećaju da su tokom menopauze posebno važne i svakodnevne navike koje doprinose zdravlju srca:

- Redovna fizička aktivnost i izbegavanje dugotrajnog sedenja.

- Uravnotežena ishrana sa dovoljno povrća, voća, vlakana i kvalitetnih izvora proteina.

- Održavanje zdrave telesne težine.

- Prestanak pušenja.

- Redovna kontrola krvnog pritiska, holesterola i šećera u krvi