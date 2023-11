STRUČNJACI OTKRIVAJU: 5 simptoma koji otežavaju dijagnozu ENDOMETRIOZE

Gotovo 50 odsto bitke sa endometriozom je njeno pravovremeno prepoznavanje, a upravo to otežavaju neka zdravstvena stanja koja imaju slične simptome kao i ovaj ginekološki problem.

Određena zdravstvena stanja mogui imati simptome kao endometrioza, pa kod tih osoba ispravna dijagnoza bude postavljena tek nakon nekoliko godina. Intenzivni bolovi u stomaku koji se često javljaju kod endometrioze, nekada mogu biti protumačeni kao povreda mišića, bolovi usled prevelikog fizičkog napora ili pak prisustva kamena u bubregu, pa dok bol ne postane neizdrživ i napravi veće probleme pacijentu, prava dijagnoza ne bude postavljena.

Šta je endometrioza i kako se manifestuje?

Endometrioza je stanje u kojem ćelije koje oblažu matericu počinju da se razvijaju na mestima na kojima ne bi trebalo, obično na jajnicima, jajovodima i trbušnoj maramici. Ove skupine ćelija se otvaraju, razgrađuju i krvare svakog meseca. Kao rezultat nastaju upale i ožiljci koji negativno utiču na plodnost.

- Dosta vremena trošimo na podučavajući ginekologa kako da dijagnostikuju i leče endometriozu. Veći deo ove bitke je upravo njeno prepoznavanje - kaže dr Arnold Advincula, potpredsednik za žensko zdravlje i šef ginekologije u New York - Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center u Njujorku.

Jedan od razloga otežanog dijagnostikovanja endometrioze je taj što se simptomi poklapaju sa znacima mnogih drugih zdravstvenih stanja kao što su sindrom policističnih jajnika, zapaljenje bešike i slično. Žene sa endometriozom takođe su podložnije nastanku depresije i anskioznosti.

Bol koja nastaje usled endometrioze ne mora uvek da podseća na mensturalne bolove foto: Shutterstock

Ovih 5 simptoma najčešće otežavaju otkrivanje endometrioze

1. Bol

Jaki grčevi u stomaku znak su endometiroze i mogu se javiti u bilo kom delu menstrualnog ciklusa. Međutim, jačina bola nije nužno proporcionalna opsegu endometrioze.

Važno je napomenuti da bol koja nastaje kao posledica endometrioze ne mora uvek da podseća na mensturalne bolove, ističe dr. Felice Gersh, osnivačica i direktorka Integrativne medicinske grupe Irvine u Kalliforniji i dodaje:

- Žena može da oseća različite vrste bolova u stomaku. Bol može biti difuzna, nejasna, može biti i osećaj punoće u stomaku a može i varirati u smislu lokacije."

Bol tokom seksualnog odnosa takođe je ključni simptom endometiroze.

- U toku seksa može se javiti probadajući oštar bol. On obično ide u dubinu, ali može biti i vaginalni bol - ističe dr Gersh.

2. Obilno menstrualno krvarenje i produženi ciklus

Žene koje pate od endometrioze imaće veoma obilne cikluse a mogu se javiti i krvarenja između menstruacija. S druge strane, krvarenja van ciklusa mogu nastati i kao posledia hormonske neravnoteže, mioma i cista kao i adenomioze (specifičan oblik endometrioze).

Endometriozu karakterišu oblini ciklusi foto: Profimedia

3. Gastrointestalni problemi

Izrasline koje karakterišu endometriozu mogu takođe da rastu i na rektumu i da uzrokuju bol prilikom pražnjenja creva i krvarenje iz rektuma. Kod žena sa ovim stanjem javlja se i niz drugih smetnji - proliv, zatvor, nadutost i mučnina. Ove pacijentkinje često završe sa pogrešnom dijagnozom hemoroida, sindromom iritabilnog creva ili upalnom bolesti creva.

4. Urinarne bolesti

Simptomi endometrioze često se mešaju sa znacima infekcije mokraćne bešike. Prisustvo krvi u urinu takođe može ukazivati na ovo oboljenje. - Krv u urinu vidljiva golim okom ili mikroskopski može značiti da endometrioza postoji na sluznici bešike - dodaje dr Phillips.

5. Neplodnost

Mnoge žene ne znaju da boluju od endometrioze dok ne dođu na lečenje neplodnosti. Međutim, stručnjaci za neplodnost mogu pogrešiti dijagnozu jer žene sa minimalnom ili blagom endometirozom mogu zatrudneti same dok one koje pate od umerene do teške faze ipak moraju da se podvrgnu hiruškom zahvatu uklanjanja cista i izraslina. Takođe, žene koje imaju endometriozu mogu imati i problem sa održavanjem trudnoće.