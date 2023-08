STRUČNJAK UPOZORAVA: Spirala za povećava rizik od vanmaterične trudnoće

Spirala kao metod kontracepcije pouzdana je u velikom procentu, međutim, do neželjene trudnoće ipak može doći i ona često može biti vanmaterična.

Spirala štiti od neželjene trudnoće u 98 odsto slučajeva, što znači da jedna do dve od 100 žena koje imaju ugrađenu spiralu ipak zatrudne. A ukoliko do začeća dođe uprkos postojanju spirale, i žena ipak želi da zadrži trudnoću, potrebna je stalna kontrola i nadzor od strane lekara kako bi se predupredili svi rizici od pobačaja ili anomalija ploda.

- U 60 odsto slučajeva, ovakve trudnoće iznesu se do termina bez ikakvih komplikacija. Ipak, rizik od infekcije je veliki, pa se 40 odsto ovakvih trudnoća završava spontanim pobačajem. U ovakvim situacijama, doktor će proceniti rizike i od skidanja spirale, s obzirom da njeno uklanjanje u prvom tromesečju može oštetiti posteljicu. U drugom tromesečju, uklanjanje spirale je prosto nemoguće obaviti, jer je konac najčešće povučen u unutrašnjost materice – objašnjava prim. dr Aleksandra Kostić, ginekolog-endokrinolog.

Prim. dr Aleksandra Kostić, ginekolog-endokrinolog foto: Privatna Arhiva

Na vanmateričnu trudnoću, kaže naša sagovornica, ukazuju povišene vrednosti beta HCG-a (humani horioni gonadotropin poznatiji kao hormon trudnoće) koje su iznad 1.200 mlU/ml.

– Ektopična ili vanmaterična trudnoća se najčešće javlja u jajovodu – tubarna trudnoća (95 odsto), ali se može javiti i na drugim delovima tela (5 odsto), kao što su jajnici, trbušna duplja, grlić (0,1 odsto). Na vanmateričnu trudnoću treba posumnjati kada ona ne može da se vidi ultrazvukom u materičnoj šupljini, a vrednosti beta HCG-a su preko 1200 mIU/ml - ističe prim. dr Kostić.

Rizik od vanmaterične trudnoće veći je kod žena preko 35 godina koje su pušači foto: Shutterstock

Rizične grupe od nastanka vanmaterične trudnoće

Sve žene koje su seksualno aktivne izložene su potencijalnoj opasnosti od vanmaterične trudnoće ali pojedine okolnosti uvećavaju stepen rizika.

– To su prvenstveno starost trudnice preko 35 godina, pušenje, postojanje urođenih anomalija jajovoda (koje bi otežale kretanje oplođene jajne ćelije), prethodna vanmaterična trudnoća ili infekcije jajovoda ili okolnih organa (seksualno prenosive bolesti kao gonoreja ili hlamidija), endometrioza, neplodnost i procedure IVF-a, prethodni spontani pobačaji, hirurške procedure na jajovodima ili u abdomenu, ili prethodne procedure na jajovodima u smislu sterilizacije - objašnjava doktorka.

Simptomi vanmaterične trudnoće

Prvi simptomi koji se pojavlju su isti kao i kod normalne trudnoće - kašnjenje tj. izostanak ciklusa, mučnina, osetljivost dojki...

- Prvi simptomi vanmaterične trudnoće isti su kao i simptomi normalne trudnoće (zbog toga je veoma važno da se na prvom lekarskom pregledu utvrdi položaj ploda).

Međutim, kako embrion raste tako postaje suviše mali za prostor u kome se nalazi.

- Tada može doći do bolova u predelu stomaka ili karlice. U početku, oseća se tup bol koji prerasta u veoma jake bolove, grčeve i osetljivost. Pored toga, mogu se javiti glavobolja i nesvestica praćene povraćanjem, braonkasti tragovi krvi ili blago krvarenje (sa prekidima ili u kontinuitetu), bolovi u ramenu (reflektovanje bola iz karlice). Ukoliko dođe do pucanja jajovoda usled veličine embriona, može doći i do velikog krvarenja koje može biti fatalno po život žene - zaključuje prim. dr Aleksandra Kostić.