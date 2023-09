IZBEGAVAJTE PROIZVODE SA PFAS: Veća koncentracija "večnih hemikalija" nađena kod žena sa rakom dojke, kože i jajnika

Perfluoroalkil i polifluoroalkil supstance (PFAS) su velika porodica hemikalija koje je napravio čovek i koje se ne pojavljuju u prirodi. Poznate su kao 'večne hemikalije' jer se ne razlažu u životnoj sredini. Među poznatijim hemikalijama su BPA i PFAS, koji, prema novim istraživanjima, mogu povećati rizik od određenih vrsta raka kod žena, prenosi portal miss7zdrava.24sata.

Iako nije opšte poznato šta tačno uzrokuje rak, dosadašnje studije pokazuju da razvoj raka kod žena zavisi od niza faktora. To može uključivati genetiku, pušenje, gojaznost, hormone i faktore rizika iz životne sredine kao što su zagađenje vazduha i izloženost određenim hemikalijama koje se nazivaju „večne hemikalije“. A samo nova studija, objavljena u Journal of Ekposure Science and Environmental Epidemiologi, pokazala je da žene sa rakom dojke, jajnika, kože i materice imaju veći nivo „večnih hemikalija“ u svojim telima.

„Večne hemikalije“ uključuju bisfenol A (BPA), koji se koristi u proizvodnji plastike, i perfluoroalkil i polifluoroalkil supstance, ili PFAS, koje proizvode ljudi i ne nastaju niti se razgrađuju u životnoj sredini. Ove hemikalije sadrže jake veze ugljenika i fluora, što ih čini otpornim na raspadanje.

BPA mogući ljudski kancerogen

Za ovu studiju, istraživači su se fokusirali na proučavanje nivoa hemikalija kao što su per- i polifluoroalkil supstance (PFAS) i fenola kao što je bisfenol A (BPA) kod žena sa određenim vrstama raka. BPA je hemikalija koja se prvenstveno koristi za pravljenje polikarbonatne plastike koja se koristi u bocama za vodu, prozorima otpornim na udarce, naočarima i premazima, prenosi Medical News Today. Prethodne studije su tvrdile da je BPA mogući ljudski kancerogen sa potencijalnim negativnim efektima na zdravlje osobe.

PFAS hemikalije udvostručuju rizik od raka

Istraživači su analizirali podatke o urinu i krvi muškaraca i žena i pogledali koncentracije PFAS-a kod više od 16.000 osoba i nivoe fenola/parabena kod više od 10.000 osoba. Oni su koristili ekstrahovane koncentracije sedam vrsta PFAS i 12 vrsta fenola/parabena i već postojeće dijagnoze raka štitaste žlezde, dojke, jajnika, materice i prostate i melanoma.

Nakon analize, istraživači su otkrili da žene sa visokom izloženošću PFDE, PFNA i PFUA (tipovima PFAS) imaju dvostruko veće šanse da dobiju dijagnozu melanoma.

Istraživači su takođe pronašli vezu između PFNA i prethodne dijagnoze raka materice. A žene sa visokom izloženošću fenolima kao što je BPA imale su povećane šanse da im se dijagnostikuje rak jajnika.

- Ove hemikalije mogu povećati rizik od različitih zdravstvenih ishoda i mogu promeniti vaš biološki put. Ovo je važno znati kako bismo bolje sprečili izloženost i ublažili rizike - rekao je Maks Aung, glavni istraživač i docent na USC Keck School medicine.

Takođe su uočili rasne razlike. Na primer, povezanost između različitih PFAS-a i raka jajnika i materice primećena je samo među belim ženama. Međutim, povezanost između PFAS-a zvanog MPAH i fenola zvanog BPF i raka dojke primećena je samo među nebelcima.

Ali prema onkologu Džeku Džejkubu, ova studija ima ograničenja jer ne može da uspostavi uzročnu vezu sa hemijskim nivoima PFAS i BPA kod raka. On smatra da je potrebno više informacija o pojedincima i njihovom karcinomu, posebno ako je reč o uobičajenim vrstama raka. Međutim, dok se ne otkrije više podataka, Jacoub preporučuje da se ove hemikalije uklone iz svakodnevne upotrebe što je više moguće.

"Večne hemikalije" ne razlažu se u prirodi niti u našim telima

Izraz "trajne hemikalije" odnosi se na hemikalije koje je napravio čovek i koje se koriste u različitim industrijama koje se prirodno ne razlažu u životnoj sredini ili u našim telima.

PFAS hemikalije se ponekad mogu naći u vazduhu, vodi i zemljištu zbog otpada iz industrijske proizvodnje. Pošto se PFAS koriste za pravljenje proizvoda otpornih na vodu, masnoću i mrlje, oni se takođe mogu naći u raznim svakodnevnim proizvodima, uključujući:

nelepljivo posuđe

kutije za picu i drugu ambalažu za hranu

vodootpornu odeću kao što su kabanice

kišobrani

šatori za kampovanje

premaze otporne na mrlje na tepisima i presvlakama

sredstva za čišćenje

Prema Medical Nevs Todai, možete biti izloženi PFAS-u ako:

udišete kontaminirani vazduh ili prašinu

jedete hranu uzgojenu u kontaminiranom zemljištu ili serviranu u ambalaži koja sadrži PFAS

kuvate hranu na posuđu koje sadrži PFAS

jedete ribu sa visoki nivoi PFAS, kao što je som (slatkovodna riba)

piju vodu kontaminiranu PFAS

koriste proizvode koji sadrže PFAS u ili na sebi

Pored raka, prethodna istraživanja pokazuju da izloženost PFAS može povećati rizik od visokog holesterola, kardiovaskularnih bolesti, bolesti štitne žlezde, astme i smanjene plodnost.

