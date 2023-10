NAUKA POTVRDILA: Žene posle 40. godine najmanje brinu o sebi

Sredovečne žene troše manje od 5 sati nedeljno na ispunjavanje svojih potreba, brigu o sebi i hobije, pokazuju najnovija istraživanja. Briga o deci i ostarelim roditeljima znači da su žene koje pređu 40. rođendan zarobljene u emotivnom začaranom krugu što neretko dovodi do premora i sindroma sagorevanja.

Britanska aktivistkinja Kejti Tejlor sprovela je istraživanje u kojem je učestvovalo 1.309 žena srednjih godina, od kojih je 70 odsto izjavilo da troši manje od 5 sati nedeljno na sebe i svoje potrebe, bilo da se one odnose na brigu o sebi u vidu frizera, manikira, pedikira ili jednostavno odmora, ili bavljenje nekim hobijem. Kada se to preračuna na dnevnom nivou, dolazimo do činjenice da žene ne uspevaju ni sat vremena dnevno da odvoje za sebe.

Imaju vreme za sve osim za sebe

Isti broj ispitanica je izjavilo da manje od tri sata nedeljno provede u druženju sa prijateljima ili partnerima, dok samo 11 odsto žena uspeva da odvaji više od 10 sati nedeljno za svoje potrebe. Umesto da brinu o sebi, žene obično dele svoje vreme na roditeljske obaveze, brigu o ostarelim roditeljima ili na posao.

Jedna ispitanica je izjavila da “je emotivno iscrpljujuće truditi se svakodnevno da ukrade bar malo vremena za sebe, pa ima osećaj kao da konstantno nekog zakida za pruženu ljubav”.

Druga ispitanica je priznala da joj se dan svodi na “trčanje između posla, roditelja koji je skoro postao udovac, dvoje dece mlađih od 5 godina i svega ostalog, i da je i ona, kao i većina drugih žena, sebi na poslednjem mestu”.

foto: profimedia

Žene sebe uvek stavljaju na dno liste prioriteta

Većina žena se slaže sa izjavom da se pripadaju generaciji gde se smatra da žene moraju sve da stignu i o svemu da brinu, i da sve teže pronalaze vreme za odmor, relaksaciju i uživanje, a da na svu muku imaju i probleme koji idu sa ulaskom u period menopauze.

“Naše ispitivanje pokazuje da žene sebe uvek stavljaju na dno liste prioriteta, a kada u taj miks dodamo i probleme perimenopauze i menopauze, koje žene u ovim godinama prolaze, dolazimo do situacije u kojoj su žene iscrpljene i neretko ne uspevaju da se izbore sa mnogim zahtevima koji se stavljaju ispred njih”, objašnjava vođa istaživanja Keti Tejlor i zaključuje da je “od kritične važnosti da žene u ovim godinama nađu malo više vremena za udovoljavanje sopstvenih potreba, ne samo da bi bile tu za svoje voljene, već i da bi mogle uspešno da prevaziđu srednje godine, menopauzu ali i period koji sledi posle toga”.

Izvor: Daily Mail