Mnoge poznate žene, kao i one u našoj zemlji odlučuju da najvažniji životni trenutak, a to je prema mišljenju mnogih, porođaj - obave u kućnim uslovima.

Da li je u pitanju želja za komfortom u tako delikatnom trenutku, ili je reč o trendu i šta na sve to kaže struka.

Odgovore za ovu temu, dao je gost "Pulsa Srbije" ginekolog Vanja Milošević.

foto: Shutterstock

Prvo je odgonetnuo da li je on za ili protiv porođaja u kućnim uslovima.

- Ne bih se podelio da li sam za ili protiv, već bih prosto da iznesem činjenice, pa neka naše dame razmisle same. Zakon ne kaže izričito gde trudnice moraju da se porode. Ako uzmemo u obzir da su se sve one, pre 70 godina, porađale u kućnim uslovima, a sada većina u bolničkim uslovima, onda bi trebalo da kžemo i zbog čega je tako. Jedna stvar je neosporna, dakle pre 70 godina, ali i pre toga, broj komplikacija na porođaju po pitanju trudnica, ali i beba, bio je mnogo veći. Danas su maltene sporadični uslovi nekih komplikacija. Medicina je možda i najveći iskorak napravila upravo u akušeri. Kao pametni ljudi, kako se misli, možemo da predviđamo, a ne da nagađamo - započeo je Milošević, pa nastavio:

- Akušer je jedan interesantan posao, koji upravo zahteva tu procenu kako će se odvijati porođaj. Koristeći savremena sredstva za dijagnostiku, vi možete dosta toga da predvidite u porođaju. Maltene sve možete da vidite, u kom pravcu će beba biti, obim glave, veličinu, dužinu, bukvalno sve. Doduše, postoji spektar komplikacije, koje ne možete da predvidite.

01:03 PORAĐANJE U KUĆNIM USLOVIMA ILI U PORODILIŠTU? Ginekolog: Ako dođe do ovih komplikacija, van bolnice se može ugroziti život bebe!

Potom je obrazložio komplikacije do kojih može doći, iako se ovo događa u jedan odsto, opet bi pametno bilo imati soluciju i za to, što baš u kućnim uslovima nije slučaj:

- Postoji deo komplikacija koji se odnosi na tu urgentnost, ako se ne reaguje u datom trenutku, može doći do ugrožavanja života trudnice i bebe. Jedno od najčešćih komplikacija, o kojoj se najmanje priča, jeste rađanje posledica. Naime, pri rađanju ploda, može doći do ozbiljnog i obilnog krvarenja. Iako se to retko javlja, ali zamislite da se to dogodi u kućnim uslovima. Ne želim plašiti trudnice, ali bi pametno bilo da se računa na mogućstvo i te komplikacije, a u kućnim uslovima se to krvarenje veoma teško može zaustaviti.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:22 Ginekolog za Kurir TV: Mi smo svi na porođaju u nekom hiperadrenalinskom stanju