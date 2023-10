KADA TRUDNICE TREBA DA PRESTANU DA RADE? Noćne smene, dugo stajanje, rad s hemikalijama - NI SLUČAJNO

Poslovi za izbegavanje

Buduća mama mora da poznaje svoje telo i da zna šta joj prija, a ginekolog je tu da joj pomogne savetima ukoliko nešto nije u redu i ako ima nedoumica. Ona može da radi dok god ne oseća probleme, ali neke poslove mora da izbegava, koliko god se oni činili lakim. Ne bi trebalo nikako da radi noćnu smenu, jer mora da ima osam sati zdravog noćnog sna. Ukoliko radi tamo gde se dugo stoji i dižu teški predmeti (npr. supermarketi, fabrike...), trebalo bi odmah da ode na bolovanje. Isto tako, buduća mama ne bi trebalo da provede ni dana na poslu ukoliko radi u foto-kopirnici, fotografskoj radnji ili na bilo kom drugom poslu gde ima hemijskih isparenja, jer ona mogu da izazovu različite poremećaje kod bebe. Ona treba da izbegava i višečasovni rad za kompjuterom.

Stresa ne sme da bude

U drugom trimestru trudnice bi trebalo da izbegavaju stres na radnom mestu jer on i te kako može da utiče na plod. Takođe, žena u drugom stanju mora strogo da vodi računa o ishrani, ali je pitanje koliko je to moguće na poslu. Buduća mama mora da ima tri obroka dnevno i dve užine. To nikako ne znači da treba količinski da jede za dvoje, već da hrana koju unosi bude kvalitetna. Neredovna i loša ishrana može da dovede do poremećaja šećera, što nikako nije dobro ni za mamu, ni za bebu. Trudnica posebno treba da vodi računa o zdravlju u prva tri meseca i da se pazi virusa jer se bebama do trećeg meseca formiraju svi organi i u tom periodu su izuzetno osetljive.

Izbegavajte:

- noćni rad

- dugo stajanje

- dizanje teških predmeta

- poslove u kojima ima hemijskih isparenja

- svakodnevna višečasovna putovanja

- višečasovni rad pred kompjuterom

- vožnju biciklom

- odlazak u teretanu