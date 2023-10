DA LI DEZODORANS IZAZIVA RAK DOJKE? Evo šta kažu istraživanja

- Dezodorans je kozmetički proizvod koji kontroliše i smanjuje miris tela minimiziranjem rasta bakterija na telu, posebno ispod pazuha, a antiperspirant je proizvod za negu kože koji kontroliše znojenje i sastoji se od aluminijumskih soli - objasnio je lekar iz Redirect Health-a. Huff Postu, dr Dženis Džonston.

Iako mnogi proizvodi koji se koriste ispod pazuha imaju obe odlike, neki radije izbegavaju one sa antiperspirantima.

- Zbog nekoliko studija sprovedenih 60-ih i 70-ih godina, mnogi brinu da aluminijum koji se nalazi u antiperspirantu može biti povezan sa Alchajmerovom bolešću, a predstavlja rizik za rak dojke zbog blizine pazuha limfnim čvorovima i dojkama - kaže dr Džonston.

foto: Profimedia

Nije dokazana veza između korišćenja antiprespiranta i raka dojke

Iako je aluminijum zaista pronađen u mozgu pacijenata obolelih od Alchajmerove bolesti, naučnici još uvek ne znaju da li je to rezultat izloženosti aluminijumu ili posledica same bolesti.

- Svakodnevno smo izloženi aluminijumu - on se prirodno nalazi u zemljištu i vodi, a može se naći i u hrani, a upotreba antiperspiranta neće dovesti do prekomernog izlaganja, za to bi trebalo da radite posao kao aluminijum zavarivač - ističe dr Džonson.

Nedavne studije se slažu da ne postoji veza između Alchajmerove bolesti i upotrebe antiperspiranta, a brojne druge studije su takođe istraživale da li antiperspiranti izazivaju rak dojke, ali nisu uspele da pronađu vezu.

- Još jedna zabrinutost u vezi sa antiperspirantima proizilazi iz činjenice da oni začepljuju pore da bi smanjili znojenje, pa toksini koje telo izlučuje znojem ostaju u telu, ali to nije tačno - kaže dr Džonston.

foto: Profimedia

Toksini iz tela izlučuju na drugačiji način

- Telo izlučuje štetne toksine i hemikalije kroz sistem filtracije u bubrezima i jetri, a ne preko znojnih žlezda - rekla je Mišel Henri, dermatolog iz Njujorka.

Zato, kada koristite antiperspirant ne morate da brinete o raku dojke, nakupljanju toksina ili Alchajmerovoj bolesti, tvrdi dr Džejmi DeRosa, hirurg lica, i dodaje:

- Kao i svaki drugi proizvod za negu kože, može da izazove alergiju, ali ne zbog antiperspiranta, već zbog drugih štetnih sastojaka u proizvodu kao što su mirisi, lanolin, vitamin E ili drugi. Ako se to dogodi, trebalo bi da prestanete da koristite proizvod i pitate svog lekara za savet - savetuje dr DeRosa.

(kurir.rs/vecernji.hr)