2 ŽENSKE MUKE KOJE UKAZUJU NA OZBILJNE ZDRAVSTVENE PROBLEME: Najopasnija je njihova veza sa bolestima srca

Za neke žene menstruacija predstavlja samo određeni period u mesecu kada moraju da kupuju uloške, dok je za većinu to period koji sa sobom nosi dosta zdravstvenih problema, od jakih bolova do policističnih jajnika. Međutim, neki uzroci bolova tokom menstruacije mogu da ukazuju na nešto ozbiljnije.

Najčešći problem koji prati mentrualni ciklus žena jesu menstrualni bolovi, stanje koje se stručno naziva dismenoreja. Ovaj problem ima čak 91 odsto žena u reproduktivnom periodu i može se javiti kao blaga neprijatnost ali i kao jak bol koji ometa normalno funkcionisanje žene. Ovaj poslednji, ozbiljniji oblik ima od dva do 29 odsto žena širom sveta. Drugi učestali problem sa kojim se susreću žene jeste sindrom policističnih jajnika, kada dolazi do formiranja malih vrećica napunjenih tečnošću na jajncima. Neki podaci ukazuju da od ovog problema boluje od četiri do 21 odsto svetske ženske populacije.

Poslednja istraživanja ukazuju da prisutnost ova dva problema može da poveća rizik od kardiovaskularnih oboljenja.

- Oduvek smo znali da su hormonske promene kod žena povezane sa kardiovaskularnim procesima u organizmu, ali smo se do sada fokusirali na period kada žene uđu u menopauzu. Mislim da je dobro posmatrati i istoriju bolesti žena u ranijem periodu jer može dosta da otkrije o postojanju faktora rizika za razne bolesti – izjavila je dr Nikol Vajnberg, kardiolog u Zdravstvenom centru Sveti Džon u Providensu.

Kako bi pronašli vezu između dismenoreje i ishemijske bolesti srca, stanja u kojem dolazi do sužavanja srčanih arterija što prouzrokuje smanjenje količine kiseonika koji dolazi do srčanog mišića, istraživači su analizirali zdravstvene podatke 55.000 žena u periodu od 50 godina, od kojih je 30.000 imalo dismenoreju. Rezultati su pokazali da žene koje imaju dismenoreju imaju dva puta veću šansu da obole od hroničnog ishemijskog oboljenja srca i tri puta veću šansu za oboljevanje od angine.

- Ovo istraživanje pokazuje da ginekolozi mogu da pomognu pri skriningu i koordinišu primarne preventivne mere za oboljenja koja se ne tiču reproduktivnog zdravlja – objašnjava dr Evgenija Aleva, vođa istraživanja.

Kada je u pitanju veza između sindroma policističnih jajnika i srčanih oboljenja, naučnici su sproveli istraživanje nad 170.000 tinejdžerki. Ono što su ustanovili jeste da čak 30 odsto devojčica koje imaju sindrom policističnih jajnika takođe imaju i problem sa visokim pritiskom.

- Naši rezultati ističu važnost praćenja krvnog pritiska kod adolescenata, pogotovu kod onih devojaka koje imaju sindrom policističnih jajnika, kako bi se sprečio razvoj hipertenzije u kasnijem dobu – izjavila je dr Šeri Zang, internista u Medicinskom centru Kajzer Permanente u Ouklandu.

Izvor: Medical News Today