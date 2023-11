ANTIBEBI PILULA MENJA MOZAK ŽENA: Utiče na regulaciju emocija i uvećava rizik od DEPRESIJE

Studija je objavljena u časopisu Frontiers in Endocrinology i analizirala je efekte oralnih kontraceptiva na mozak koje uzima skoro dve trećine žena od 15 do 49 godina, piše Njujork Post.

- Kada im se prepisuju oralni kontraceptivi, devojke i žene se informišu o raznim fizičkim nuspojavama, kao što je da će hormoni koje uzimaju prekinuti menstrualni ciklus i sprečiti ovulaciju - kaže autorka studije Aleksandra Brujar, istraživač sa Univerziteta u Kvebeku u Montrealu. Međutim, dodala je, efekti pilule na mozak nisu do kraja istraženi, niti su žene na njih upozoravane.

foto: Shutterstock

Cilj nije protivljenje pilulama već informisanje žena o njihovom uticaju

U istraživanju je učestvovalo 139 žena starosti od 23 do 35 godina, od kojih su neke u to vreme koristile oralnu kontracepciju, neke su do tada već prestale da je uzimaju, a neke od žena nikada nisu uzimale hormonsku kontracepciju i 41 muškarac.

- U poređenju sa muškarcima, žene na kontroli rađanja imale su tanji ventromedijalni prefrontalni korteks, inače odgovoran za regulaciju emocija, kao što je smanjenje signala straha u sigurnim situacijama - rekla je Brujar, a stanje tog dela moglo bi da znači i oštećenje emocionalne regulacije.

- Međutim, čini se da se stanjivanje može preokrenuti nakon prestanka uzimanja pilula, pošto ranije efikasna kontraceptivna sredstva nisu pokazala iste rezultate, dalja istraživanja nisu potrebna da bi se potvrdili ovi nalazi. Cilj našeg rada nije da se protivimo upotrebi kombinovanih oralnih kontraceptiva, već da osvestimo žene da pilula može da utiče na njihov mozak – dodala je ona.

Tablete mogu uticati na osećanja i želje

Inače, neke prethodne studije za žene koje su počele da uzimaju kontracepciju kao tinejdžerke pokazale su povećan rizik od depresije, a neke su čak tvrdile da su se nakon prestanka uzimanja pilula promenile njihove preferencije u izboru seksualnih partnera, što su neke žene i potvrdile.

- Rečeno nam je da postoji mogućnost mučnine, povećanja telesne težine, promene raspoloženja i sve ovo deluje podnošljiv, ali doktori vas ne upozoravaju da tablete utiču na vaša osećanja i želje - izjavila je jedna ispitanica za Njujork post.

(kurir.rs/nypost.com)