"NEOGRANIČEN BROJ POKUŠAJA VANTELESNE OPLODNJE ZA PRVO I DRUGO DETE" Jeremić: Našim pacijentima omogućeno je BESPLATNO UČEŠĆE

Po obimu prava na vantelesnu oplodnju o trošku države Srbija je prva u svetu.

Sve žene do 45 godina imaju neograničen broj pokušaja za prvo dete, a imaju pravo na vantelesnu i za drugo dete.

Kada je reč o vantelesnoj oplodnji sa doniranim reproduktivnim ćelijama, za godinu dana se prijavilo oko 2.000 žena.

Republički fond za zdravstveno osiguranje do sada je odobrio taj postupak za 866 žena, urađeno je 390 postupaka, a potvrđeno 75 trudnoća. Kako je država Srbije uspela za tako kratko vreme da učini toliko mnogo na polju vantelesne oplodnje, šta je najvažnije za žene koje žele da se podvrgnu ovoj proceduri, kako izgleda sama procedura, koji su uslovi, kolika je uspešnost vantelesne procedure rekla je Dr Ana Jeremić, klinički embriolog, šef kabineta za embriologiju u jutarnjem programu "Redakcija".

foto: Kurir tv

Ona je istakla kako je Svetska zdravstvena organizacija nedavno objavila zabrinjavajući podatak da se svaki šesti par suočava sa problemima prirodnog začeća, a taj trend raste kako globalno, tako i u Srbiji. Međutim, ono što se ističe jeste angažovanje i prepoznavanje ovog problema od strane Srbije, koja je organizovala podršku na najvišem nivou.

- Našim pacijentima, koji se prijavljuju za bilo koji program vantelesne oplodnje, omogućeno je apsolutno besplatno učešće. To podrazumeva sve, od početnih analiza i prolaska kroz komisiju do samih postupaka - sve analize, praćenje ultrazvukom, embriološke usluge, pa do potvrde trudnoće, bez obzira na vrstu trudnoće - ističe Jeremić.

Dok govori o evoluciji programa, Jeremić naglasila je značajan napredak od 2006. godine kada je prvi put plaćen delimičan postupak vantelesne oplodnje, uz starosnu granicu od 38 godina. Današnja situacija daleko je povoljnija, s neograničenim brojem postupaka za prvo dete, uključujući stimulisane postupke, embrio transfer i zamrzavanje embriona.

- Za dobijanje drugog deteta, nezavisno od prvog načina začeća, država obezbeđuje pet postupaka, od kojih su dva stimulisana i tri krijoembrio transfera - objašnjava Jeremić.

07:09 NEOGRANIČEN BROJ POKUŠAJA VANTELESNE OPLODNJE ZA PRVO I DRUGO DETE Jeremić: Našim pacijentima omogućeno je BESPLATNO UČEŠĆE

Nove mogućnosti programa su značajne, uključujući podršku pacijentima sa azoospermijom ili onkološkim oboljenjima, pružajući im šansu da sačuvaju svoju plodnost i kasnije ostvare roditeljstvo.

- Srbija je jedina zemlja koja pruža ovakvu podršku, sa mnogo opcija, bez brige o troškovima ili strahu od neuspeha prvog puta. To je značajno, posebno imajući u vidu da je samo prošle nedelje 10.900 pacijentkinja podnelo zahtev za komisiju, a većina njih je prošla kroz proces bez čekanja - dodaje Jeremić.

Jeremić poziva na ranu proveru reproduktivnog zdravlja, naročito kod mlađih od 35 godina, kako bi se pravovremeno otkrile eventualne potencijalne prepreke za začeće.

Kurir.rs/T.M.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:43 STOTINE TRUDNICA NA NOVOJ TELEFONSKOJ LINIJI ZBOG VAKCINE: Ovo su pitanja koja najčešće postavljaju