OTKRIVEN UZROK MUČNINA U TRUDNOĆI: Pogađa oko 80 % žena, a nije zaobišao ni Kejt Midlton koja je zbog toga završila u bolnici

Naslovi u svetskim medijima skrenuli su pažnju na ovu pomalo retku, ali iscrpljujuću bolest: princeza Kejt Midlton je bila hospitalizovana zbog ovog stanja tokom trudnoće sa princom Džordžom, princezom Šarlot i princom Luisom.

Istraživači se nadaju da će njihovo otkriće uskoro dovesti do izlečenja ovog stanja, koje pogađa do 3% trudnoća, prema podacima Klivlendske klinice, i okončati muke za otprilike 80% žena koje prolaze kroz jutarnje mučnine.

- Većina žena koje zatrudne doživeće mučninu i povraćanje u nekom trenutku, i iako to nije prijatno, za neke žene može biti mnogo gore od toga – postaće toliko bolesne da im je potrebno lečenje, pa čak i hospitalizacija - kaže profesor Sir Stephen O' Rahilli sa Univerziteta u Kembridžu, koji je vodio istraživanje.

Zašto trudnoća izaziva jutarnje mučnine?

Krivac za jutarnju mučninu je hormon koji proizvodi fetus poznat kao GDF15. Koliko se majka oseća bolesno zavisi od toga koliko hormona proizvodi fetus i koliko je žena bila izložena ovom hormonu pre trudnoće.

- Beba koja raste u materici proizvodi hormon u nivoima na koje majka nije navikla. Što je osetljivija na ovaj hormon, to će se osećati lošije - reklao je prof. O’Rahili i dodao - Verujemo da će nam ova saznanja pomoći da otkrijemo načine kako sprečiti da se to dogodi - dodao je on.

foto: Shutterstock

Kako se najbolje nositi sa jutranjom mučninom?

Da biste ublažili simptome, Nacionalna medicinska biblioteka preporučuje različite promene načina života. Mnogi faktori mogu izazvati mučninu, kao što su određena hrana, teksture i mirisi, trepćuća svetla ili obilnije porcije - i treba ih svakako izbegavati.

Trudnice sa jutarnjom mučninom moraju da piju puno tečnosti i treba da pokušaju da jedu u bilo kom trenutku kada se osećaju dovoljno dobro - jer će dalja glad i dehidracija samo dodatno opteretiti telo.

Neke studije su pokazale da suplementi vitamina B6 mogu imati umirujući efekat na osobe sa jutarnjom mučninom, ali se savetuje da obavezno razgovaraju o tome svojim lekarom i ništa ne piju na svoju ruku.

Prenela: O.M.

(kurir.rs/nypost.com)