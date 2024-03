5 stvari koje treba izbegavati tokom ciklusa: Jedna od njih može da napravi ozbiljan problem

Menstruacija ima mnogo neprijatnih nuspojava od grčeva, promena raspoloženja, gladi za slatkišima i bolovima u leđima, pa bi trebalo da izbegavamo sve što može uticati na to da traje duže.

Ponekad menstruacija može trajati duže nego obično zbog određenih bolesti ili zbog hormonalnih promena. Ali u nekim slučajevima to nije uvek do same prirode organizma. Postoje stvari koje sami radimo, a zbog kojih menstrualno krvarenje traje duže i nuspojave su intenzivnije.

Najzanimljivije je da je većina ovih stvari koje radimo ili konzumiramo manje-više svakodnevna. Evo na šta treba da obratite pažnju kako bi menstruacija bila što bezbolnija.

Čokolada

Nažalost, ovaj omiljeni desert nije dobar izbor tokom menstruacije, iako tada imamo želju da ga jedemo više nego drugim danima. Naime, mlečna čokolada, kao i svi drugi mlečni proizvodi, sadrži kiselinu koja će eventualne grčeve još više pogoršati. Takođe, tu je i šećer, koji je jedan od glavnih sastojaka čokolade, a koji može da pojača vaše promene raspoloženja tokom „onih dana u mesecu”.

Nedovoljno sna

Ako nemate dovoljno sati kvalitetnog sna tokom trajanja menstruacije, nivo stresa u vašem telu će se povećati. Rezultat će biti jači bol, loše raspoloženje, a moguće je i nepravilan menstrualni ciklus, pa čak i potpuno odsustvo krvarenja. Posebno ćete osetiti intenzivnije grčeve u stomaku i glavobolje, koji su česti pratioci menstruacije. Zato je u tom delu ciklusa (ali i inače) obavezno osam sati sna.

Umesto intenzivnog treninga sa tegovima odaberite laganije joga vežbe ili šetnju foto: Shutterstock

Intenzivni treninzi

Nema potrebe da potpuno preskačete vežbanje tokom ciklusa, ako se osećate dobro. Naprotiv, to će vam pomoći da se osećate bolje. Ali umesto intenzivnog treninga sa tegovima koji bi mogao da poveća krvarenje, izaberite šetnju ili određene vežbe joge (ali ne one gde podižete noge iznad glave, poput sveće).

Trudite se da pijete dovoljno tečnosti tokom vežbanja i nosite udobnu odeću. Uvek slušajte svoje telo i ako osetite da vam postaje preteško, smanjite intenzitet vežbe i odmorite se.

Previše kafe

Mnogima omiljeno piće koje nas budi svako jutro, nažalost, nije najbolji izbor tokom menstruacije. Naime, kofein može da suzi naše krvne sudove, što će oslabiti cirkulaciju, što će potom pojačati grčeve u donjem delu stomaka. Problem nije samo kafa, već svako piće koje sadrži kofein, kao što su energetska i neka gazirana pića. Takođe bi trebalo da izbegavate alkohol tih dana.

Ako kontraceptivnu pilulu niste uzeli na vreme možete imati jače grčeve foto: Profimedia

Propuštena pilula

Kontracepcijske pilule obično smanjuju bolove u donjem delu stomaka, ali ako je niste uzeli kada je trebalo, ovaj propust može dovesti do hormonskog haosa. To znači da u tom slučaju možete imati jače grčeve, a može doći i do neželjene trudnoće.

Takođe, još jedan kontraceptiv ima veze sa jačinom menstruacije, a to je spirala.Posebno bakarne spirale povećavaju krvarenje i produžavaju njegovo trajanje. Ako ste to primetili, obavezno se obratite svom ginekologu.

(izvor: zena.net.hr/kurir.rs)