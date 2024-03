Najčešći uzroci pojačanog vaginalnog sekreta: Ukoliko ga prate dodatni simptomi, javite se ginekologu

Preterani vaginalni sekret može nastati kao rezultat ovulacije, uzbuđenja ili infekcija. Boja varira od bistre ili mlečne do bele. Konzistencija vaginalnog sekreta takođe varira od vodenastog do gustog i lepljivog. Generalno, zdrav vaginalni sekret treba da bude uglavnom bez mirisa. Ali uz neke pridružene simptome je znak da se treba javiti lekaru.

Postoji nekoliko različitih tipova vaginalnog sekreta i kategorisani su na osnovu njihove boje i postojanosti.

Beo sekret - Malo belog sekreta, posebno na početku ili na kraju menstrualnog ciklusa je normalno. Međutim, ako je sekret praćen svrabom i ima gustu konzistenciju ili izgled poput sira, potrebno je da se javite svom ginekologu jer to može biti znak vaginalne infekcije.

Proziran i vodenast sekret - Ovo je sasvim normalana pojava. Može se desiti u bilo kojem periodu menstrualnog ciklusa, a posebno se dešava nakon vežbanja.

Proziran i sluzav sekret - Kada je sekret proziran, ali rastegljiv i sluzav, a ne vodenast, to znači da verovatno ovulirate. Ovo je normalna vrsta skreta.

Smeđi ili tamno crveni sekret - Smeđi ili krvavi sekret je obično normalan, posebno kada se javlja tokom ili neposredno nakon menstrualnog ciklusa. Sekret na kraju menstruacije može izgledati braon umesto crveno. Takođe možete osetiti malu količinu krvavog sekreta između menstruacija.

U retkim slučajevima, smeđi ili krvavi sekret može biti znak raka grlića materice ili endometrijuma, a uzrok mogu biti i drugi problemi kao što su fibroidi ili druge abnormalne izrasline. Zbog toga je važno da najmanje jednom godišnji radite preventivni karlični pregled i Papa test. Tokom ovih procedura, ginekolog će proveriti eventualno postojanje abnormalnosti grlića materice.

Žuta ili zelena

Žuti ili zeleni sekret, posebno kada je gust ili praćen neprijatnim mirisom, nije uobičajen. Ova vrsta sekreta može biti znak infekcije koja se obično širi seksualnim odnosom.

Uzroci pojačanog vaginalnog sekreta

Postoje slučajevi kada obilan vaginalni sekret može biti simptom određenog zdravstvenog problema. Ukoliko pored toga imate i druge neobične simptome, možda je vreme da zakažete sastanak sa svojim lekarom. Ovo je devet najčešćih uzroka vaginalnog sekreta.

Ovulacija

Sekret se povećava sredinom menstrualnog ciklusa - oko 14. dana, dok se telo priprema da oslobodi jajašće iz jajnika. Kako se ovulacija približava, sekret može postati vlažniji, bistriji i rastegljiviji nego ranije. Nakon što se jajašce oslobodi, sekret se može smanjiti i postati mutan ili gust. Ostali simptomi ovulacije uključuju povišenu bazalnu telesnu temperaturu i jednostrani bol u stomaku.

Seksualno uzbuđenje

Kada se uzbudite, krvni sudovi u vašim genitalijama se šire. Kao rezultat toga, vagina oslobađa tečnost kao podmazivanje što povećava količinu sekreta. Ovu vlažnost možete primetiti na ulazu u vaginu. Ostali znaci uzbuđenja uključuju oticanje vulve, ubrzano disanje i puls i crvenilo u grudima i vratu.

Pod stresom ste ili se borite sa hormonskom neravnotežom

Hormonska neravnoteža usled stresa ili drugih zdravstvenih problema, kao što je sindrom policističnih jajnika (PCOS), takođe može izazvati povećanje vaginalnog sekreta. PCOS pogađa oko 10 procenata žena u reproduktivnom dobu. Dok neke žene imaju manje vaginalnog sekreta, druge navode da imaju više. Ostali simptomi uključuju sve, od prekomerne dlake na licu i telu i debljanja do neredovnih menstruacija i neplodnosti.

Alergijska reakcija

Kao i na drugim delovima tela, moguća je alergijska reakcija u vagini ili oko nje. Uobičajeni alergeni su deterdženti, odeća, pa čak i toaletni papir.

Antibiotici

Antibiotici mogu da pomognu kod mnogih bolesti, ali mogu i da naruše ravnotežu bakterija u vagini. To može dovesti do infekcije, koju često karakteriše pojačano pražnjenje. Ako je to slučaj, takođe možete osetiti: svrab, osip, bol ili osećaj pečenja tokom seksa ili mokrenja.

Zamena hormona

Hormonska kontrola može imati nekoliko prednosti, kao što su zaštita od trudnoće i pomoć u lečenju obilnih menstruacija, akni i cista. Međutim, mogu se pojaviti određeni neželjeni efekti.

Rani znak trudnoće

Skoro sve žene imaju pojačan vaginalni sekret tokom trudnoće. Pomaže u zaštiti fetusa od infekcija, au ovom slučaju je bistra, providna ili bele boje.

Dojenje

Lohija je vrsta vaginalnog sekreta koji se javlja tokom dojenja. Obično počinje kao tamnocrveno krvarenje, a zatim prelazi u vodenasto roze ili braon pre nego što dobije kremasto žutu boju.

Znak polno prenosive infekcije

SPI (seksualno prenosive infekcije) kao što su gonoreja i hlamidija možda u početku neće imati simptome. Kako infekcija napreduje, možete primetiti gust vaginalni sekret neprijatnog mirisa ili čak krvarenje između menstruacija. Ostali simptomi STI mogu uključivati: bol ili peckanje pri mokrenju ili pražnjenju creva, bol u donjem delu stomaka, bol tokom odnosa. Ako se ne leče, SPI kao što su gonoreja i klamidija mogu dovesti do ozbiljnijih infekcija reproduktivnih organa, pa čak i do neplodnosti.

