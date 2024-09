Da li je endomentrioza autoimuna bolest? Ginekolog otkriva sve o njenim uzrocima

Da li je reč o autoimunoj bolesti i šta savremena medicina zna o uzrocima nastanka endomentrioze objašnjava na Instagramu dr Sara Dunja Pempelfort, ginekolog, ekspert za endometriozu i ginekološku laporaskopiju.

- Razlog endometrioze ili uzrok endometrioze još uvek nije dovoljno ustanovljen da bismo mogli da kažemo da dolazi zbog teorije metaplazije ili zbog teorije retrogradne menstruacije - navodi drSara Dunja Pempelfort.

Šta to tačno znači? Teorija metaplazije sugeriše da se endometrioza razvija kada ćelije koje oblažu unutrašnjost abdominalne šupljine (peritoneuma) spontano postanu ćelije slične onima koje oblažu unutrašnjost materice (endometrijum). To znači da normalne ćelije u karlici mogu da se promene (metaplazija) u endometrijske ćelije, što dovodi do stvaranja endometrioze na mestima izvan materice.

Prema teoriji retrogradne menstruacije ista se vraća u karličnu šupljinu foto: Shutterstock

Prema teoriji retrogradne menstruacije endometrioza nastaje kada menstrualna krv koja sadrži endometrijske ćelije ne izađe iz tela kroz vaginu, već se vraća nazad kroz jajovode u karličnu šupljinu. Ove ćelije se tada implantiraju na površine u karlici i počinju da rastu, što dovodi do formiranja endometrioze.

- Postoji takođe diskusija o tome da endometrioza može da bude autoimuna bolest, ali još uvek nije klasifikovana kao takva - navodi doktorka.

Kako da je prepoznate?

Simptomi endometrioze mogu da variraju, ali najčešći uključuju:

Bolne menstruacije (dismenoreja) : Intenzivan bol u donjem delu stomaka i leđa tokom menstrualnog ciklusa

: Intenzivan bol u donjem delu stomaka i leđa tokom menstrualnog ciklusa Bol tokom odnosa : Bol se često javlja ili pojačava tokom i nakon seksualnog odnosa

: Bol se često javlja ili pojačava tokom i nakon seksualnog odnosa Bol tokom mokrenja ili pražnjenja creva : Ovi simptomi su izraženiji tokom menstruacije

: Ovi simptomi su izraženiji tokom menstruacije Obilne menstruacije : Neke žene imaju izuzetno obilna menstrualna krvarenja (menoragija) ili krvarenje između ciklusa (metrorragija)

: Neke žene imaju izuzetno obilna menstrualna krvarenja (menoragija) ili krvarenje između ciklusa (metrorragija) Neplodnost : Endometrioza može da bude povezana sa poteškoćama u začeću

: Endometrioza može da bude povezana sa poteškoćama u začeću Umor : Hroničan umor je čest kod žena sa endometriozom

: Hroničan umor je čest kod žena sa endometriozom Problemi sa varenjem: Mogu da uključuju nadimanje, dijareju, zatvor i mučninu, naročito tokom menstruacije

Simptomi mogu da se razlikuju po intenzitetu, kod nekih žena mogu da budu blagi ili potpuno odsutni, dok kod drugih mogu značajno da utiču na kvalitet života.

Pripremila: Nataša Lazović

