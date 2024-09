Sve o povezanosti između alkohola, zdravlja jetre i neplodnosti: Šta bi trebalo da znate ako planirate bebu?

Kada započinjete put ka roditeljstvu, naročito putem vantelesne oplodnje (VTO), suočavate se sa mnogim važnim izborima. Jedan od tih izbora, koji se često zanemaruje, jeste uticaj alkohola na zdravlje jetre i plodnost. Iako je poznato da alkohol šteti jetri, njegovi efekti na plodnost se ređe pominju, ali su podjednako važni. Jetra ima ključnu ulogu u regulisanju hormona i detoksikaciji organizma, što je od suštinskog značaja za reproduktivno zdravlje kod oba pola. Kada alkohol naruši funkciju jetre, posledica može da bude hormonski disbalans koji otežava začeće, kaže dr Kšitiz Murdi, direktor Indira VTO klinike

Međutim, važno je napomenuti da problemi sa plodnošću zbog bolesti jetre nisu uvek trajni. Mnoge žene mogu da povrate svoju reproduktivnu sposobnost nakon transplantacije jetre.

- Pored toga, napredne reproduktivne tehnologije, poput vantelesne oplodnje, pokazale su se uspešnim kod nekih žena, čak i onih sa ozbiljnim oboljenjima jetre - dodaje. .

Prema jednoj studiji iz 2014. godine, oboljenja jetre kod muškaraca takođe mogu da predstavljaju značajan izazov za plodnost. Oštećena funkcija jetre može da smanji proizvodnju testosterona i negativno utiče na razvoj spermatozoida. Hronične bolesti jetre mogu da poremete delikatnu ravnotežu reproduktivnih hormona, što može da dovede do smanjenja broja i kvaliteta spermatozoida.

Uticaj alkohola na plodnost kod žena

Uživanje u alkoholu ima značajan uticaj na plodnost kod žena i muškaraca i pogađa različite aspekte reproduktivnog zdravlja.

- Kod žena alkohol remeti složenu hormonalnu ravnotežu koja je neophodna za plodnost. Može da poremeti nivo hormona, kao što su estrogen i progesteron , što dovodi do neredovnih ciklusa i potencijalnih problema sa ovulacijom. Ovaj disbalans može da dovede do proređivanja ili izostanka ovulacije , što značajno smanjuje šanse za začeće - rekao je dr Murdia.

Takođe, alkohol se povezuje sa smanjenim kvalitetom jajnih ćelija, što može da utiče na njihovu sposobnost da se uspešo oplode. Tokom perioda pre začeća i rane trudnoće, alkohol povećava rizik od pobačaja. Takođe može da ometa i implantaciju oplođene jajne ćelije u matericu, dodatno otežavajući put do uspešne trudnoće.

Uticaj alkohola na plodnost kod muškaraca

Uticaj alkohola na plodnost kod muškaraca je takođe značajan, navodi doktor.

- Redovno uživanje u alkoholu, naročito u prekomernim količinama, može da dovede do smanjenja proizvodnje spermatozoida i opšteg smanjenja kvaliteta sperme. To uključuje abnormalnosti u obliku spermatozoida i smanjenu pokretljivost, što im otežava da dođu do jajne ćelije i oplode je - navodi dr Murdia.