Kognitivne tegobe su češće kod žena koje se približavaju menopauzi, fazi obeleženoj smanjenjem nivoa hormona, posebno estrogena, prema istraživanju objavljenom 2021. godine u World Journal of Psychiatry. Bilo da dolazi do pada ili porasta nivoa estrogena, i jedno i drugo može da izazove moždanu maglu, prema istraživanju objavljenom u The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2013. godine.