- Žene nisu osetljivije – one su samo drugačije - napominje dr Žaneta Fraj, gastroenterolog sa Univerziteta Virdžinije u Šarlotsvilu.

Osim osetljivosti na simptome, postoje jasni dokazi da je veća verovatnoća da će određeni poremećaji varenja uticati na žene nego na muškarce. Sindrom iritabilnog kolona – poremećaj koji uključuje česte napade bolova u stomaku i promene u peristaltici creva (proliv, konstipacija ili naizmenični napadi ova dva) – dva do šest puta je češći među ženama nego muškarcima.

Zašto su žene podložnije gastrointestinalnim poremećajima? Šta je to što probavni sistem žena dovodi u opasnost? Odgovor je komplikovan i medicina još uvek nije do kraja dokučila zašto se to dešava.