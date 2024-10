- U Skandinaviji živi oko 4.000 žena sa ovih prostora. Ali njihov sistem je takav da ako ne idete na preventivne pregled ne možete da imate zdravstveno osiguranje, i onda svi da idu na preventivne preglede. Imamo 50 pacijntkinja godišnje kojima je dijgnoza uspostavljena na ortopedskim klinikama, jer su imale patološki prelom i ispostavi se da je to karcinom za koji pacijentkinja nije znala. Karcinomi dojke su neka vrsta stigme i stanje svesti. Mora da se menaj pristup svemu tome, da javnost mora da postane svesna da jedna od osam žena ima karcinom dojke, i kada se o tome priča to postane normalnije.

- Baveći se ovim poslom 25 godina moram reći da se desio jedan izuzetan napredak. Sada svi znaju da moraju ići na ultrazvuk i mamografiju dojke. Na osnovu tih pregleda se gleda da li ta osoba ide na terapiju ili na operaciju. Kada se ide po manim centrima lekar radiolog će poslati pacijenta kod hiruriga, gubi se vreme u tom sistemu jer taj pacijent nije za hirurga. Trebalo bi pacijetna pripremiti, ne treba ga uplašiti. Karcinom dojke najčešće nije galoprajuća bolest. Imamo situaciju da na preglede dolaze zdrve žene, a nikada ne dobiju bolest, a ne dolaze one koje ga dobiju. To je sada pitanje kako odabrati žene koje su za skrining.

- U početku je skrining sprovođen u 16 opština, sada u 40, a do kraja ove godine planiramo da uvedemo još nekoliko ustanova koje ispunjavaju uslove, imaju kadrove i odgovarajuću opremu za skrinig dojke. Radom mobilnih mamografa na teritoriji uže Srbije mi pokušavamo da pokrijemo područja koja nemaju organizovani skrining jer u njihovim zdravstvenim ustanovama ne postoje uslovi za to. Postoje dva mobilna mamografa - jedan u Beogradu i drugi u Nišu, i mi gledamo da pokrijemo i te opštine. Od početka godine smo imali mobilni mamograf u Kraljevu jer su oni imali problem sa kadrovima. U Sjenici je pregledano oko 1.000 žena, imali smo odličan uspeh. Bili smo u Aranđelovcu, a od marta do kraja juna u Beogradu je pregledano više do 6.000 žana.