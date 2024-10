Jajnici su dva sićušna organa ovalnog oblika koja se nalaze u donjem delu karlice. Kao deo ženskog reproduktivnog sistema, one su "glavni igrač" tokom menstrualnog ciklusa, reprodukciji i izvor su hormona estrogena i progesterona. Što je još važnije, jajnik oslobađa jajašce svakog meseca (poznato kao ovulacija). A ako ste 'zauzeti' tokom ovog plodnog perioda i spermatozoid oplodi jajašce, možda ćete imati bebu za devet meseci.

Obično, ako osećate bol u jajnicima, to je povezano sa menstruacijom ili ovulacijom . Ali u drugim slučajevima, bol u jajnicima može biti simptom skrivenog i dubljeg stanja. Ovo su neki od glavnih razloga za bol u jajnicima.

Ali u drugim slučajevima, one mogu biti veoma problematične, izazivajući bol u karlici, donjem delu leđa, pa čak i ponekad u butinama. Posebno možete primetiti ovaj bol u karlici tokom seksa ili menstruacije.

Najčešće se javlja kod žena od 15 do 25 godina - pogađa jajnike, matericu i jajovode. Američko udruženje za seksualno zdravlje identifikovalo je ovu bolest kao vodeći uzrok neplodnosti kod žena u Sjedinjenim Državama.

Putovanje jajašceta do oslobađanja iz jajnika dešava se na ili oko 14. dana tipičnog menstrualnog ciklusa. Većina nas nema pojma da se to dešava i ne oseća ništa. Ali neki od nas će primetiti prilično intenzivan bol na jednoj ili obe strane tela. Ovo može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati. Mogu se javiti i krvarenje, mučnina i povećana cervikalna sluz (superplodni iscedak).