U ovoj važnoj anketi učestvovale su 834 žene širom Srbije. Prosečna starost ispitanica u vreme dijagnostikovanja raka dojke bila je 47 godina, a gro njih (63%) imale su od 30 do 49 godina. Poražavajuća je statistika u delu spoznaje same mogućnosti genomskog testiranja.

- Zapanjujuće je koliko žene nisu upućene u postojanje, a posledično i značaj genomskog testiranja. Čak 59% odsto ispitanica nije bilo upoznato s terminom genomsko testiranje, a od 41% njih koje su ga čule, ne znači da su sve i znale šta je zapravo to. Posebno je zabrinjavajuće što je čak 74% njih izjavilo da ih tokom lečenja lekari nisu uputili u to da postoji mogućnost BRCA testiranja. Upravo to je izuzetno važno za mlađe žene, koje češće imaju tripl negativni karcinom dojke ili BRCA pozitivni ili čak oba istovremeno - kaže za Kurir Vesna Bondžić, osnivačica udruženja.