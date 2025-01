Postati sinlg majka (singl mama po izboru) je veoma hrabra odluka, ali takođe dolazi sa mnogim izazovima. Pre nego što započnete neverovatno putovanje solo majčinstva, pažljivo razmotrite ovu odluku i istražite opcije kako biste osigurali što bolji početak novog života u ulozi majke jer da, to jeste nova uloga i novi život.

Singl žene (žene bez partnera) mogu uz pomoć spermatozoida donora ostvariti trudnoću. Donor može biti anoniman ili neanoniman po različitim zakonima različitih država. Važno je da napomenemo da se od države do države zakoni razlikuju. U Srbiji je recimo donacija potpuno anonimna , te o donoru ne možete dobiti biografske podatke, a tako je i u većini evropskih zemalja. Nakon odabira donora, preko banke spermatozoida, spermatozoidi stižu u kliniku u kojoj ćete raditi oplodnju , a neke klinike već imaju u svojim laboratorijama zamrznute uzorke donora.

Da li je to zakonski dozvoljeno u Srbiji?

Da. Zakonski je dozvoljeno da singl žena (žena bez partnera, žena koja živi sama) uz pomoć doniranih spermatozoida bude mama. Naš Zakon to dozvoljava. Za potrebe ovog procesa vrši se uvoz spermatozoida od donora iz banke spermatozoida. Ovaj proces se u Srbiji može raditi i preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ukoliko žena ima do 45 godina. Ukoliko žena ima do 50 godina, moguće je u Srbiji o sostvenom trošku uraditi ovaj proces. Preko 50. godine nije moguće u Srbiji uraditi proces kao singl mama po izboru.