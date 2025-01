- Drugi razlog zašto su zglobovi u karličnoj regiji pogođeni, a najčešće je to ileosakralni zglob, jeste to što endometrioza može da raste dublje u tkivo i samim tim zahvati i određene nerve ove regije. To izaziva bolove u karličnom koštanom sistemu koji se pre svega javljaju kratko uoči ciklusa i pojačavaju se kada počne menstruacija - objašnjava dr Sara Dunja Pampelfort, ginekolog, jedan od vodećih evropskih stručnjaka za endometriozu.