Dr Lula opisuje menoragiju kao izuzetno teško menstrualno krvarenje koje može negativno da utiče na fizičko i emocionalno zdravlje žena. Prepoznaje se po menstruacijama koje traju duže od sedam dana ili uključuju prekomeran gubitak krvi, što često dovodi do simptoma kao što su umor, slabost i anemija zbog smanjenog nivoa gvožđa u telu .

Nedostatak gvožđa može takođe da dovede do smanjenja koncentracije CRP-a, čime se povećava rizik od anemije. Istraživanje iz 2023. godine, objavljeno u International Journal of Environmental Research and Public Health, pokazalo je da žene sa obilnim menstrualnim krvarenjem imaju gotovo dvostruko veći rizik od anemije.