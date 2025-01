- Dijagnoza koja menja život, kao što je rak dojke, čini da neke preživele žene shvate da je njihovo zdravlje krhkije nego što su ranije mislile. Suočeni sa svojom smrtnošću, ne žele da je ovo kroz šta su prošle bilo uzalud. One će ovo iskustvo videti kao nešto što je ušlo u njihove živote, ne nužno sa razlogom, ali je definitivno promenilo njihove perspektive - kaže Liz Farel, LCSV, vodeći socijalni radnik za onkologiju dojke na Institutu za rak Dana-Farber.

- Često na kraju lečenja steknu naviku da posvete određeno vreme svaki dan fizičkim aktivnostima. One zaista pokušavaju da formiraju te navike tako da kada se život vrati u normalno stanje, to je već uspostavljeno navika u tom trenutku. Redovno vežbanje je naravno važno za sve, ali rak je često podsticaj da se ne dozvoli da ono bude skrajnuto. U zavisnosti od vaših preferencija, ciljeva i sposobnosti, ovo može izgledati kao usvajanje uravnotežene ishrane, pridržavanje redovne rutine vežbanja, dovoljno spavanja ili čak zakazivanje drugih, nehitnih pregleda kod lekara koje odlažete tokom lečenja. Za neke ljude, ovaj nagon je više motivisan strahom od ponovnog pojavljivanja raka nego stvaranjem smisla, ali poznato je da su visoki nivoi telesne masti i povećanje telesne težine povezani sa većom verovatnoćom da će se rak dojke vratiti. Zdrave navike vam takođe mogu pomoći da se snađete u potencijalnim neželjenim efektima dugotrajnog tretmana hormonskom terapijom kao što su inhibitori aromataze - savetuju stručnjaci Nacionalnog instituta za rak.

- Ako ste počeli da prepoznajete vrednost davanja prioriteta svom mentalnom zdravlju, preživljavanje može biti vreme da to dalje istražite. Vidimo da mnogi ljudi kažu: "Ovo mi je važno, nastaviću to kasnije.Ne želim da se nosim sa depresijom ili anksioznošću [sam]. Razmišljaću o delovima svog života u kojima bih mogla da koristim strategije suočavanja.

Neki preživeli smatraju da su ovi odnosi ojačani iskustvom zajedničkog upravljanja rakom dojke, kaže Dev, tako da ćete možda moći da prihvatite život tako što ćete provoditi više vremena sa ljudima koji su vas podržali kroz vašu dijagnozu i lečenje. Možete im dati do znanja koliko ih cenite rečima zahvalnosti ili malim delima ljubaznosti jer imate više energije.

- Ako vam to zvuči poznato, kada se vratite na posao nemojte stvarati preveliki pritisak na sebe da biste se vratili u „normalu“ u bilo kojoj određenoj vremenskoj liniji - ističe Dev.

Farel preporučuje da sačekate godinu dana pre nego što napravite bilo kakve zaista velike promene, tako da ste sigurni da je to nešto što želite da uradite.

- Ne stavljajte kuću na tržište kada se završi drugi tretman. Pokušajte da pustite da se deo emocionalne prašine slegne. Možda ćete u međuvremenu pronaći neke zadovoljavajuće manje promene, kao što je otpuštanje zadataka, odgovornosti ili poslova koji više ne izgledaju tako ključni. Možda za nekoga ko je bio veoma obučen u održavanju domaćinstva, sada to više nije toliko važno. Mislim da ljudi u tim situacijama daju prioritet onome što žele - savetuje Dev.

- Možete da radite teške stvari! A ovaj izvor snage bi vas mogao inspirisati da prihvatite život preuzimajući nove i različite vrste rizika. Definitivno vidim promene kod ljudi koji su mnogo ohrabreniji. To može izgledati kao da ste više povezani sa članovima porodice, da se zauzimate za sebe na poslu ili napuštate prijateljstva koja vam više ne prijaju. Osećaj oslobođenosti od "rezervacija" koje ste možda ranije imali može vam pomoći da prepoznate svoje želje i potrebe, i da zatražite da ih poslodavci, partneri i prijatelji ispune. Većina smatra da je neverovatan osećaj reći: "Ovo je ono što mi treba", i da ljudi to poštuju. To se prenosi i na druge oblasti njihovog života: "Mogu da vodim ove teške razgovore, mogu sebi da odredim prioritet." Ovo je uobičajeno kada posmatrate sopstvenu smrtnost, kao i mnogi pacijenti sa rakom dojke. Oni sada cene život, cene mogućnosti koje imaju, ništa ne uzimaju zdravo za gotovo i verovatno ne dozvoljavaju da im strah stane na put.