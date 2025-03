- Poremećaja funkcije jajnika ili materice, ili potpuni nedostaka tih organa je jedan od najčešćih uzroka. Jajnik je endokrini organ čija pravilan rad zavisi od suptilne koordinacije između hormona koji se luče iz hipotalamusa, to jest jednog dela mozga i hipofize, endokrine žlezde smeštene između modanog tkiva. Jedan od poremećaj rada i kooradinacije između ova tri organa je i potpuni izostanak menstruacije.

Kako se leče patološka stanja i promene u organizmu koje dovode do izostanka menstruacije?

- Kod žena koje imaju PCOS se najpre izaziva ovulacija lekovima ili se radi “laparoskopski drilling” jajnika da bi se trudnoća ostvarila spontano ili inseminacijom. Ukoliko ne dođe do trudnoće radi se vantelesna oplodnja (VTO-iVF). Kod svih hroničnih bolesti potrebno je lečiti osnovnu bolest da bi se regulisao menstrualni ciklus. Po prestanku uzimanja lekova, menstrualno krvarenje se ponovo uspostavlja. Ukoliko i posle uspostavljanja menstrualnog ciklusa ne dođe do trudnoće, infertilitet se ispituje i tretira - stimulacijom ovulacije, inseminacijom, vantelesnom oplodnjom, hirurškim lečenjem.

- Ukoliko je Turnerov sindrom prepoznat na vreme zamrzavaju se jajne ćelije ili tkivo jajnika koje će se kasnije upotrebiti kada žena planira trudnoću. Vantelesna oplodnja doniranom jajnom ćelijom je opcija za dobijanje potomstva kada nisu zamrznute jajne ćelije ili tkivo jajnika. Kod anoreksije često i nakon korekcije telesne mase ne dođe do regularnih menstrualnih krvarenja. U tom slučaju se izaziva ovulacija lekovima ili se radi VTO. Menstrualni ciklus se najčešće uspostavlja posle prestanka intenzivnog treninga i stresnih situacija. Hormonski poremećaji hipofize, hipotalamusa i štitne žlezde se leče hormonskim preparatima. Vantelesna oplodnja (VTO) se radi ukoliko ne dolazi do začeća.

- Zračenje male karlice i pojedini citostatici imaju negativan efekat na jajnike i mogu dovesti do potpunog prestanka funkcije jajnika i time i trajnog gubitka menstruacije. U tom slučaju se radi vantelesna oplodnja doniranim jajnim ćelijama.

Povišen nivo prolaktina može dovesti do amenoreje. Leči se lekovima iz grupe agonista dopamina, kaže dr Milenković.

- Materica je organ gde se usađuje oplođena jajna ćelija i gde dolazi do razvoja trudnoće. Materična duplja je obložena sluznicom materice-endometrijumom koji se ciklično menja pod uticajem hormona jajnika. Menstrualno krvarenje nastaje iz endometrijuma. Jedna od 4.000-5.000 žena se rodi bez materice, a to je tzv. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser sindrom. Nekim ženama se odstrani materica zbog tumora ili krvarenja. Zračenje male karlice takođe može dovesti do trajnog oštećenja materice. Transplantacija materice je opcija za ostvarivanje potomstva u tim slučajevima.