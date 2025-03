HPV je vrlo čest i često se povuče sam od sebe bez izazivanja simptoma ili dugoročnih problema. Međutim, u nekim slučajevima, virus može ostati u organizmu i dovesti do zdravstvenih problema kao što su genitalne bradavice ili čak određene vrste raka (kao što su rak grlića materice, grla ili anusa), u zavisnosti od soja HPV-a.

- Naš organizam može sam da eliminiše virus, a do 30. godine života verovatnoća eliminacije je 80 odsto. HPV može da bude eliminisan u roku od dve godine od zaražavanja. Zato se po evropskim standardima status HPV-a i kontroliše na svake dve godine - kaže dr Sara Dunja Pempelfort, specijalista ginekologije i akušerstva.

- Vakcinisanje protiv HPV-a pre prvog seksualnog odnosa doprinosi 100% zaštiti od zaražavanja ovim virusom. Čak je i seksualno aktivnim odraslim osobama preporučena vakcina, i to ženama do 45. i muškarcima do 28. godine. HPV ne izaziva samo rak grlića materice, već izaziva i rak vulve, vagine, anusa, rektuma, grla i usta. Vrlo je važno da i dečaci i devojčice budu vakcinisani - ističe doktorka.