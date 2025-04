Pregled je namenjen ženama uzrasta od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju , kao i ženama posle 40. godine koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu.

Rak dojke je zločudni tumor, koji ukoliko se otkrije u ranoj fazi može biti potpuno izlečen. U Republici Srbiji se sprovodi program za rano otkrivanje raka dojke skrining mamografijom, koji je besplatan za sve žene starosti od 50. do 69. godine. Procenjeno je da se u toj populaciji u organizovanom skriningu postižu najbolji rezultati ranog otkrivanja raka dojke. Naime, analiza kretanja obolevanja žena od raka dojke u Evropi pokazala je trendove porasta kod žena starijih od 50 godina, tako da je organizovani skrining u našoj zemlji u skladu sa evropskom preporukom za populaciju žena od 50 do 69. godina.

Za žene od 50 do 69 godina

Mamografsko snimanje nije toliko efikasno kod žena ispod 50 godina jer se kod žena tog uzrasta zbog veće gustine tkiva dojke promene detektuju mnogo teže, a takođe je i učestalost javljanja raka dojke manja kod žena ispod 50 godina. Prema evropskim standardizovanim nalazima i preporukama mamografsko testiranje u organizovanom skriningu se ponavlja na svake dve godine za populaciju žena od 50 do 69 godina.

Mobilni mamograf, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batuti” uz podršku Ministarstva zdravlja, postavljen je na parkingu Doma zdravlja Borča. Pozivamo sve žene starosti od 45 do 69 godina koje tokom poslednje dve godine nisu uradile mamografiju da to učine u narednim danima, kao i žene posle 40. godine koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu.

Telefoni opredeljeni za zakazivanje mamografije su 060/7171-523 i 060/7171-969, svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Radno vreme mobilnog mamografa je radnim danima i subotom od 9 do 19 časova i nedeljom od 9 do 17 časova.