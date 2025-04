- Razlika između muškaraca i žena je u tome što se kod žena holesterolske naslage češće formiraju na sitnijim krvnim sudovima, dok se kod muškaraca talože na većim. Zbog toga, kada se plakovi formiraju na manjim krvnim sudovima, mnogo lakše dolazi do sužavanja krvnog suda. To kod žena može brže da dovede do angine pektoris, a u daljem toku i do infarkta srca - navodi dr Urošević.