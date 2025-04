Vantelesna oplodnja je često poslednja nada za parove koji žele da postanu roditelji. Iako VTO ima visok stepen uspešnosti, on nije uvek zagarantovan, naročito ne nakon prvog pokušaja. Niz neuspeha može da izazove psihološki stres i izazove sumnju da li će par ikada moći da dođe do potomstva. Ipak, zanimljivo je da neki parovi koji nisu uspeli sa vantelesnom oplodnjom, kasnije prirodno postanu roditelji. Kako je to moguće objašnjava ginekolog dr Džjoti Tripati, specijalista za fertilitet i sterilitet.