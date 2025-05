Iako je ova pojava uglavnom benigna i ne zahteva reakciju, dobro je imati na umu šta se iza nje može kriti.

Menstrualni ciklus se sastoji od dva dela - ciklusa jajnika i endometrijuma. Tokom ciklusa endometrijuma dolazi do promena u sluzokoži materice.

Nakon menstruacije, zid materice postaje veoma tanak. Kako novo jajašće sazreva u jajniku, zid materice se zgušnjava, a njegovo snabdevanje krvlju se povećava. Ovo se dešava jer se materica priprema za trudnoću. Zid treba da bude dobro cirkulisan da bi se oplođeno jajašce implantiralo. Ako ne dođe do trudnoće, počinje menstrualno krvarenje.

Ako je krvarenje pojačano, krv se nagomilava i stvaraju se krvni ugrušci. Drugi razlog zašto nastaju krvni ugrušci je oslobađanje citokina (signala) koji podstiču stvaranje krvnih ugrušaka kako bi se sprečilo prekomerno krvarenje.

Normalno je da se krvni ugrušći pojavljuju s vremena na vreme, ali ako primetite učestalo ili veliko zgrušavanje, svakako se obratite ginekologu. Možda postoji zdravstveni problem koji treba lečiti.

Ako je krvarenje pojačano, krvi se nagomilava i stvaraju se krvni ugrušci Foto: Shutterstock

Mogući uzroci stvaranja ugrušaka

Često zgrušavanje i jak bol tokom menstruacije mogu biti znaci različitih stanja koja se mogu lečiti. To mogu biti:

Fibroidi ili polipi

Često su benigni, ali mogu da blokiraju izlaz materice ili da spreče njeno potpuno sklapanje. To može dovesti do nakupljanja krvi, a samim tim i do zgrušavanja. Fibroidi i polipi se mogu javiti sa drugim simptomima kao što su bol tokom seksualnog odnosa, nadimanje, nepravilno krvarenje ili neplodnost.

Endometrioza

Endometrioza je medicinsko stanje u kojem tkivo endometrijuma (sluznica materice) raste izvan uteralne šupljine, a njeni simptomi mogu biti ozbiljni. Možda ćete osetiti bol ili grčeve, a menstruacija može biti obilna i može sadržati ugruške. Mogu se javiti i drugi problemi kao što je neplodnost.

Adenomioza

Slično je endometriozi, ali u ovom slučaju sluznica materice raste u mišićnom zidu materice. Simptomi su slični onima izazvanim endometriozom, pa su obilne menstruacije česte, a mogu se očekivati i krvni ugrušci.

Ako dođe do promene nivoa hromona, to može dovesti do obilnije menstruacije, nakupljanja krvi i stvaranja krvnih ugrušaka Foto: Shutterstock

Hormonske promene

Hormoni kontrolišu cikluse (ciklus jajnika i endometrijuma). Ako dođe do promene njihovog nivoa, to može dovesti do obilnije menstruacije, nakupljanja krvi i stvaranja krvnih ugrušaka.

Spontani pobačaj

Mnogi prekidi trudnoće nastaju pre nego što žena uopšte sazna da je trudna i najčešće su asimptomatski. Međutim, ako dođe do krvarenja i pojave ugrušaka u delu ciklusa kada nije vreme menstrualnog krvarenja, to može biti znak pobačaja. Ako postoji mogućnost da ste bili trudni, obavezno se obratite svom ginekologu.

Poremećaji krvarenja i lekovi

Poremećaji krvarenja, kao i lekovi za razređivanje krvi, utiču na sposobnost zgrušavanja krvi (za ovo je odgovorno nekoliko mehanizama). Menstruacija tada može biti obilnija zbog povećanog nakupljanja krvi u materici, što olakšava stvaranje krvnih ugrušaka.

U slučaju da je zgrušavanje obilno, često i izaziva anksioznost, preporučljivo je da razgovarate sa svojim ginekologom Foto: Shutterstock

Kako reagovati?

U većini slučajeva, krvni ugrušci su bezopasni. Oni su pokazatelji da vaša krv može normalno da se zgruša i ne bi trebalo da budu razlog za zabrinutost. Ako su ugrušci česta pojava tokom menstruacije, menstrualne čašice umesto uložaka mogu vam pružiti više udobnosti.

U slučaju da je zgrušavanje obilno, često i izaziva anksioznost, preporučljivo je da razgovarate sa svojim ginekologom. Postoji mogućnost da se radi o bolesti ili stanju koje dovodi do ponavljajućih ili veoma velikih ugrušaka.