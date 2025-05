Tkivo dojke je veoma osetljivo na hormonske promene , pa ako primetite da su vam grudi osetljive oko ovulacije, menstruacije ili tokom trudnoće, za to možete okriviti hormone. Bol povezan sa ovim promenama obično se javlja na svim stranama dojke, a mogu pomoći i antiinflamatorni lekovi. Ako ste trudni, konsultujte se sa svojim lekarom pre upotrebe lekova.

Definitivno postoji veza između velikih grudi i bolova u grudima, a pritisak će se osećati češće kada skinu grudnjak. Pretpostavka je da su to mišići i činjenica da velike grudi zbog svoje težine vuku ka stomaku, pa ovo istezanje može izazvati bol .

Tokom trudnoće, dojke se prirodno povećavaju, a otprilike dva do pet dana nakon porođaja, u grudima se proizvodi mleko, što će takođe uzrokovati povećanje grudi i može biti zaista neprijatan osećaj. Ako dojite, radite to što duže i što je češće moguće jer to može pomoći u ublažavanju bolova. Nosite odgovarajuće grudnjake i koristite hladne obloge kao pomoć.