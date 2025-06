Njihovi iskreni komentari ukazuju na to koliko sistemska podrška izostaje u najosetljivijim trenucima i zašto je empatija važna koliko i stručnost, napominje Sandra Jovanović.

Na pitanje da li bi im značila podrška od strane osoblja, skoro sve žene su odgovorile potvrdno. Čak i samo jedna rečenica - "Niste same, tu smo ako želite da razgovaramo" - može da promeni tok procesa i olakša emotivni oporavak.

Ako želimo zaista individualan pristup, moramo naučiti da budemo tu - i kada ne uspe. Važne su nam žene koje su ostvarile trudnoću, ali i sto toliko moraju da budu i one koje nisu .

Jer, žene koje su prošle kroz sve to nisu samo pacijentkinje koje i to prestaju da budu nakon negativne bete. One su ljudi koji u tom trenutku zaslužuju podršku, saosećanje i razumevanje, poručuje.