Trudnoća donosi radost, ali i izazove poput jutarnjih mučnina i promena raspoloženja. Jedan od problema je gestacijski dijabetes, koji nastaje kada telo ne proizvodi dovoljno insulina za kontrolu šećera, ugrožavajući zdravlje majke i bebe. Kontrola ovog stanja je ključna za bezbednu trudnoću i porođaj.

Šta uzrokuje dijabetes tokom trudnoće?

Hormonske promene su glavni razlog za fluktuacije šećera u krvi tokom trudnoće.

- Telo proizvodi nekoliko hormona, kao što su progesteron, estrogen i ljudski placentarni laktogen, kako bi podržalo rast fetusa. Međutim, isti ti hormoni smanjuju efikasnost insulina, hormona koji reguliše šećer u krvi - objašnjava dr Mitul Gupta, specijalista za akušerstvo i ginekologiju.

Kao rezultat toga, telo postaje donekle otporno na insulin, posebno tokom drugog i trećeg tromesečja. U većini slučajeva, pankreas reaguje proizvodnjom više insulina kako bi održao nivo šećera u krvi pod kontrolom.

Ali ako pankreas ne može da zadovolji povećanu potražnju, nivo šećera u krvi raste, što dovodi do gestacijskog dijabetesa. Stoga je učenje kako kontrolisati gestacijski dijabetes neophodno.

Dijabetes uz pravilnu ishranu može da se drži pod kontrolom Foto: Shutterstock

Kako kontrolisati gestacijski dijabetes?

Pratite ovih 5 saveta da biste naučili kako da kontrolišete dijabetes tokom trudnoće:

Pridržavajte se zdrave ishrane

Pravilna ishrana je jedan od najvažnijih koraka za kontrolu gestacijskog dijabetesa. Uravnotežena ishrana pomaže u održavanju nivoa šećera u krvi u bezbednom rasponu. Evo 5 promena koje treba da napravite u svakodnevnoj ishrani:

Jedite hranu bogatu vlaknima: integralne žitarice, povrće, mahunarke i voće (umereno) usporavaju varenje i pomažu u kontroli šećera u krvi.

integralne žitarice, povrće, mahunarke i voće (umereno) usporavaju varenje i pomažu u kontroli šećera u krvi. Birajte zdrave masti: uključite orašaste plodove, semenke, avokado i maslinovo ulje.

uključite orašaste plodove, semenke, avokado i maslinovo ulje. Fokusirajte se na hranu sa niskim glikemijskim indeksom (GI): poput slatkog krompira, smeđeg pirinča i sočiva.

poput slatkog krompira, smeđeg pirinča i sočiva. Izbegavajte slatku hranu: slatkiši, zaslađena pića i deserti brzo povećavaju šećer.

slatkiši, zaslađena pića i deserti brzo povećavaju šećer. Uključite nemasne proteine: piletina, riba, jaja, tofu i pasulj.

- Unos uravnoteženih obroka koji uključuju mešavinu proteina, vlakana i zdravih masti može pomoći u prirodnoj kontroli šećera u krvi - kaže dr Gupta.

Jedite manje, češće obroke

Umesto tri velika obroka, jedite 5–6 manjih obroka dnevno. Previše hrane odjednom može dovesti do naglog porasta šećera. Manji obroci ravnomernije opterećuju insulin i pomažu da nivo energije ostane stabilan.

Jedite manje obroke češće kako biste olakšali rad insulina i održali stabilan nivo energije Foto: Profimedia

Ostanite aktivni

Fizička aktivnost pomaže telu da bolje koristi insulin. Bezbedne vežbe uključuju:

hodanje (posebno posle jela)

prenatalnu jogu

plivanje

Uvek se konsultujte sa lekarom pre nego što započnete novu rutinu vežbanja.

Pratite nivo šećera u krvi

Koristite glukometar kod kuće i pratite vrednosti zajedno sa svojim lekarom. Ako promena načina života nije dovoljna, možda će biti potrebni insulin ili lekovi.

Pijte dovoljno vode

Voda pomaže bubrezima da izbacuju višak šećera. Preporuka je najmanje 8–10 čaša dnevno, osim ako lekar ne savetuje drugačije. Izbegavajte zaslađena pića.

Koji je normalan nivo šećera u krvi tokom trudnoće? Na prazan stomak: ispod 92 mg/dl 1 sat nakon jela: ispod 180 mg/dl 2 sata nakon jela: ispod 153 mg/dl

Preporučuje se da trudnice urade oralni test tolerancije na glukozu (OGTT) između 24. i 28. nedelje trudnoće. Za žene sa visokim rizikom, može se savetovati raniji skrining.