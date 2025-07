Globalna strategija SZO za borbu protiv raka grlića materice predviđa da sve zemlje do 2030. godine vakcinišu 90 odsto devojčica HPV vakcinom do 15. godine, sprovedu skrining kod 70 odsto žena i leče 90 odsto žena sa cervikalnim promjenama. Modeli predviđaju da bi se na ovaj način moglo sprečiti 62 miliona smrti i 74 miliona novih slučajeva raka grlića materice do 2120. godine.