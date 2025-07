Ovo je jedan od najrasprostranjenijih mitova među parovima koji pokušavaju da dobiju bebu. Iako je tajming važan , preterivanje s učestalošću nije neophodno. Nauka kaže da jajna ćelija, kada se oslobodi tokom ovulacije, preživljava oko 24 sata. S druge strane, spermatozoidi mogu da prežive i do 72 sata u ženskom reproduktivnom traktu. To znači da je dovoljno imati odnose svakog dana ili svaka dva dana tokom plodnog perioda . Prečesto praktikovano može da izazove pritisak, umor i pad bliskosti u vezi. Udobnost, emotivna povezanost i nizak nivo stresa igraju važnu ulogu.

Mnogim ženama se savetuje da ostanu da leže sat vremena nakon odnosa kako bi "pomogle spermatozoidima" da stignu do jajne ćelije“. Istina je sledeća: ležanje 10 do 15 minuta može da pomogne da se sperma lakše kreće ka grliću materice, ali nema dokaza da duže ležanje (npr. sat vremena) značajno povećava šansu za začeće. Dovoljno je da se opustite nekoliko minuta posle odnosa i nastavite sa svojim dnevnim aktivnostima - nema potrebe da paničite ako dođe do "curenja".