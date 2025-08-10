Da li mamografija može da otkrije rak kod gustih dojki?

Slušaj vest

Zdravlje dojki je važan deo opšteg zdravlja svake žene, ali mnoge i dalje nisu svesne šta znači imati guste dojke i kako to može da utiče na otkrivanje raka. Prema rečima dr Aditje Viduši, specijaliste onkologije i šefice Odeljenja III u bolnici Asian u Nju Delhiju, guste dojke su vrlo česte i same po sebi nisu razlog za brigu, ali zahtevaju dodatnu pažnju.

- Šta su guste dojke? To jednostavno znači da u dojkama ima više čvrstog tkiva – žlezdanog i vezivnog – a manje masnog tkiva. To je vrlo uobičajeno i normalno kod mnogih žena i ne predstavlja nikakvu abnormalnost. Ipak, žene sa gustom strukturom dojke trebalo bi redovnije da kontrolišu svoje grudi - objašnjava dr Viduši.

Drugim rečima, gustina dojki se odnosi na sastav tkiva dojke. Veća gustina se ne može osetiti dodirom, već se otkriva mamografijom. Guste dojke imaju više žlezdanog i vezivnog tkiva, a manje masnog, što može da oteža uočavanje promena poput čvorića ili tumora na mamografskom snimku.

Zašto je teže otkriti rak kod gustih dojki?

Prema podacima Američkog udruženja za borbu protiv raka (American Cancer Society – ACS), žene sa gustom strukturom dojki imaju veći rizik od raka dojke u poređenju sa onima koje imaju manje gusto tkivo. Pored toga, gusta tkiva otežavaju radiolozima da na mamografiji uoče rak.

Mnoge žene nisu svesne sastava svojih dojki Foto: Shutterstock

- Kod gustih dojki i normalno tkivo i eventualni tumor izgledaju belo na mamografskom snimku, pa lekari često ne mogu da uoče male promene, jer se one 'gube' u gustini. Zato je kod ovih pacijentkinja potrebna dodatna preciznost, posebno tokom preventivnih pregleda na rak dojke - objašnjava dr Viduši.

Pošto i tumor i gusto tkivo izgledaju slično na mamografiji, promene mogu da ostanu neprimećene. Zbog toga je važno da žene sa gustim dojkama razgovaraju sa svojim lekarom o dodatnim opcijama za skrining, savetuje.

Mamografija i dodatni pregledi

Uprkos ograničenjima, dr Viduši naglašava da mamografija i dalje igra ključnu ulogu.

- Obična mamografija i dalje može da otkrije mnoge promene kod gustih dojki. Možda ne daje punu sliku, ali može da ukaže na rane znake problema. Zato je ne treba preskakati – čak i ako ne vidi sve, može da bude prvi važan korak - navodi i dodaje:

- Uz mamografiju, lekar može da preporuči ultrazvuk dojki ili čak magnetnu rezonancu (MR), ako postoji potreba. Ultrazvuk se često koristi i pomaže da se vidi kroz gusto tkivo, a u zavisnosti od godina, rizika i drugih zdravstvenih faktora, lekar će savetovati vrstu pregleda - kaže onkolog.

Ultrazvuk je jedna od dopunskih metoda Foto: Shutterstock

Ovi dodatni pregledi pružaju jasniju sliku, posebno kod žena sa visokim rizikom ili nejasnim rezultatima mamografije. Ultrazvuk je neinvazivan, široko dostupan i pomaže u otkrivanju čvorića koji se ne vide na mamografiji.

Kada bi žene sa gustim dojkama trebalo da počnu sa pregledima?

Dr Viduši naglašava važnost ranih pregleda, naročito kod žena sa povišenim rizikom.